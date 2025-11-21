본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

전북도, 한파·폭설 대비 '농업재해 대책' 추진

호남취재본부 백건수기자

입력2025.11.21 14:52

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

내년 3월15일까지 '농업재해 상황실' 운영

전북도가 올겨울 기습 한파와 폭설 가능성이 높아짐에 따라 내년 3월 15일까지 '겨울철 농업재해 대책'을 추진한다.

전북도, 한파·폭설 대비 '농업재해 대책' 추진 전북도청 전경. 전북도 제공
AD

21일 도에 따르면 지난해 전북지역에서 발생한 농업재해는 총 11건으로 피해 면적은 1만 4,700㏊, 복구비는 472억원에 달했다. 이 중 겨울철 재해는 3건에 1,704㏊, 복구비 87억원으로 집계됐다.


도는 겨울철 농업재해 상황실을 내년 3월15일까지 운영해 기상특보 전파, 피해 상황 파악, 응급복구 지원 등 종합 상황관리를 수행한다.


경보 발령 시에는 초동대응팀·재해복구팀·축산팀이 비상체체로 돌입해 24시간 대응체계를 유지한다. 시군·기상청·유관기관 등과의 공조체계를 통해 사전대응 요령과 농업인 안전 등을 상시 홍보하고, 정보 공유를 강화한다.


본격적인 겨울철 재난 상황 돌입하기 전, 현장 피해 최소화를 위해 폭설·강풍에 취약한 시설하우스 380개소와 인삼재배시설 등에 대한 구조물·보온덮개·난방장비 등 사전 점검을 완료했으며, 시설물 붕괴 예방을 위해 단동하우스 보강지주 비치, 차광막 제거 등을 홍보했다.


도는 겨울철 농업재해에 대비해 사전 예방사업도 강화하고 있다. NDMS 기반 '농업재해 현장조사 시스템 구축'(3.9억원)을 통해 피해 조사 효율과 정확도를 높이고, 폭설·강풍에 취약한 단동하우스를 대상으로 '보강지주대 지원사업'(9.9억 원)을 추진해 시설 안전성을 보완하고 있다.


아울러 실제 피해가 발생할 경우에는 농작물 대파대·농약대, 농축산시설 복구비, 가축 입식비 등 재난지원금과 농작물·가축 재해보험금을 신속하게 지급해 농업인의 경영 부담을 최소화할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

민선식 도 농생명축산산업국장은 "겨울철 기습 한파와 폭설은 농업피해로 직결되는 만큼 사전 대비와 현장 대응이 무엇보다 중요하다"며 "도와 시군, 유관기관이 긴밀히 협력해 농업인의 피해를 최소화하고 신속한 복구가 이뤄질 수 있도록 행정력을 집중하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기