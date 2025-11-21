삼성 전영현·노태문 '투톱 체제' 복귀(종합)

2026년 정기 사장단 인사

노태문, 정식 DX부문장·대표이사

윤장현, DX부문 CTO 사장 선임

박홍근 SAIT 원장 신규 위촉

대내외 변수 영향 커진 상황

예상 깨고 소폭 규모 인사 단행

삼성전자가 21일 '2026년 정기 사장단 인사'에서 반도체(DS) 사업의 전영현 부회장, 모바일·가전(DX) 사업의 노태문 사장으로 투톱 체제를 확립했다. 새로 위촉된 사장은 1명, 위촉업무를 변경한 이는 3명으로 총 4명에 대해서만 인사 조치가 이뤄졌다. 이번 인사는 당초 예상을 깨고 비교적 소폭의 규모로 단행되면서 '경영 안정'에 무게를 뒀다. 대내외 변수가 커진 상황에서 대폭으로 사람과 조직을 바꾸는 '변화'보단 '안정'을 택했다는 분석이 나온다. 올해 하반기 각 사업 부문에서 개선의 흐름이 뚜렷해진 만큼, 현 경영진 체제를 유지하면서 꼭 변화가 필요한 곳만 점찍은 인사로, 내년도 시장 경쟁에서 승부수를 띄우겠단 전략으로 풀이된다.

직무대행을 뗀 노태문 삼성전자 DX부문장(사장). 삼성전자

이날 삼성전자는 인사를 통해 모바일·가전 사업을 책임지고 있는 노태문 디바이스경험(DX) 부문장(사장)의 직무대행 꼬리표를 뗐다. 이로써 반도체 사업을 맡고 있는 전영현 디바이스솔루션(DS) 부문장(부회장)과 '투톱 체제'를 수립했다. 지난 3월 고(故) 한종희 부회장의 타계로 정식 DX 부문장 자리가 공석이 된 지 8개월 만의 일이다. 이와 함께 노 부문장은 대표이사로도 선임됐다. 기존에 겸직해 오던 MX사업부장은 그대로 맡는다.

이에 따라 앞으로 DX 사업에서 노 부문장이 가지는 그립감은 더욱 세질 것으로 보인다. 연이은 갤럭시 S시리즈의 흥행과 가전 시장에서의 경쟁력 확보로 사업 개선 노력을 이끌어왔던 그의 행보는 더욱 두드러질 것으로 보인다. 회사는 윤장현 삼성벤처투자 대표(부사장)도 DX부문 최고기술관리자(CTO) 겸 삼성리서치장으로 승진시켰다. 노 부문장의 DX부문 운영을 돕는 지원군 역할을 회사는 기대하고 있다.

반도체에선 전영현 부회장이 기존대로 DS 부문장과 메모리사업부장을 그대로 겸직하는 것으로 정리됐다. D램에 대한 수요가 높아지고 고대역폭메모리(HBM) 사업이 활황을 보이고 있는 가운데서 전 부회장이 계속해서 반도체를 이끌어가는 것이 낫다는 판단이 회사 내부에 있었던 것으로 풀이된다. 다만 전 부회장이 겸직해 오던 SAIT(옛 삼성종합기술원) 원장은 새로 위촉된 박홍근 사장에게 넘긴다. 내년 1월1일 입사 예정인 박 사장은 1999년 하버드대 교수로 임용돼 25년여간 화학, 물리, 전자 등 기초과학과 공학 전반 연구를 이끌어온 글로벌 석학이다.





삼성전자는 이번 인사에 대해 "반도체 미래 신기술 연구와 '인공지능(AI) 드리븐 컴퍼니'로의 전환을 가속화하기 위해, 각 분야 최고 전문가를 SAIT 원장 및 DX부문 CTO에 과감히 보임했다"고 설명했다. 이어 "2인 대표이사 체제를 복원하고, 핵심사업 경쟁력을 지속적으로 강화해 불확실한 대내외 환경하에서 경영안정을 도모하는 동시에 미래 기술을 선점하는 계기를 마련하기를 기대한다"고 밝혔다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr

