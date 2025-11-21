진안군, 청년창업농 '영농정착지원' 대상자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 19일까지 접수…최대 80만원 지원

전북 진안군이 오는 24일부터 내달 19일까지 '2026년 전북형 청년창업농 영농정착지원사업'대상자를 모집한다.

21일 군에 따르면 이번 사업은 농식품부 청년농 지원에서 제외되는 만 40~45세(1981~1985년생) 청년농을 위해 전북도가 추진하는 자체사업으로, 독립영농 3년 이하(예정 포함)이면 신청할 수 있다.

진안군 청사 전경. 진안군 제공

선정된 대상자에게는 월 80만원씩 최대 2년간 지역사랑상품권이 지원되며, 영농기반 마련과 경영비 등 농업 활동에 사용할 수 있다.

단, 진안군 실제 거주, 농업경영체 등록, 소득·재산 기준 충족 등 신청 요건을 갖춰야 하며, 상근직 종사자·학생·타 사업 중복수혜자는 제외된다.

또 이 사업과 연계해 농지·농산물 재배시설·축사 등 임차비용의 50%를 3년간 지원하는 '영농기반 임차지원사업'도 함께 신청할 수 있어, 초기 창업 단계에서 가장 큰 부담인 임차료를 크게 줄일 수 있다.

군은 이를 통해 영농 초기 경험 부족으로 인한 위험 부담을 최소화하고, 실제적인 영농기술 습득과 경영 역량 강화를 지원해 청년층의 안정적인 농촌 정착을 돕는 것이 목표다.





군 관계자는 "청년농업인이 안정적으로 영농 기반을 다지고 지역 농업의 주역으로 성장할 수 있도록 실질적이고 맞춤형 지원을 지속해 나가겠다"고 말했다.





