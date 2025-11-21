장수군-의료기관 5곳…의료·돌봄 통합지원 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김문철내과의원·동아가정의원·박승민내과 등

전북 장수군이 지역 의료기관 5개소와 의료·요양·돌봄 통합지원을 위해 손을 맞잡았다.

21일 군에 따르면 전날 군청 회의실에서 '장수군 의료·돌봄 통합지원 의료서비스 분야 업무협약'을 체결했다.

장수군이 지난 20일 지역 의료기관 5개소와 의료·요양·돌봄 통합지원을 위해 손을 맞잡았다. 장수군 제공

이번 업무협약은 내년 4월 시행 예정인 '의료·요양·돌봄 통합지원에 관한 법률'에 앞서 복합적인 돌봄이 필요한 군민들을 위해 재택 의료 서비스를 제공하고 민·관 협력이 강화된 '장수형 의료·돌봄 통합지원사업' 체계를 선제적으로 구축하는 데 목적이 있다.

이날 협약식에는 최훈식 군수, 김문철 장수군의사협회장, 김성남 장수군한의사협회장을 비롯한 지역 양·한방 의료기관 5개소 관계자, 관계 공무원들이 참석했다.

협약에는 김문철내과의원, 동아가정의원, 박승민내과의원, 소망한의원, 송한의원 등 5개 의료기관이 참여했으며 참여 기관들은 의료·돌봄 서비스를 유기적으로 연계해 복지 사각지대를 해소할 계획이다.

특히 장기요양 재택의료센터 운영과 방문진료사업 등 지역 실정에 맞는 재택의료 모델을 적용해 군민이 필요로 하는 서비스를 보다 신속하고 안정적으로 제공하는 데 협력하기로 했다.

군은 이번 협약을 계기로 의료기관과의 정기적 협업 체계 및 지역 의료자원의 효율적 연계를 추진해 군민이 살던 곳에서 안전하게 노후를 보낼 수 있는 통합돌봄 환경을 구축해 나갈 계획이다.

김문철 협회장은 "지역주민들의 건강 관리를 위해 장수군과 긴밀히 협력해 장수형 통합돌봄사업이 안정적으로 자리 잡을 수 있도록 최선을 다해 돕겠다"고 말했다.





최훈식 군수는 "이번 협약은 민간의 전문성과 행정의 공공성을 결합해 군민이 체감할 수 있는 통합 돌봄 모델을 실현하는 의미있는 출발이다"며 "협약을 시작으로 군민 누구도 소외되지 않도록 촘촘한 복지망을 구축하고 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 전했다.





호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr

