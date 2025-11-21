본문 바로가기
K-과일의 미래 영덕군, FTA기금 과수 고품질시설 현대화 사업 신청·접수

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.21 12:12

4차 산업혁명 시대, 농업의 미래는 '스마트'에 달려있다.


경북 영덕군은 지역 과수 농가의 경쟁력 강화를 위해 추진하는 '2026년 FTA기금 과수 고품질시설 현대화 사업'의 신청을 오는 12월 10일까지 접수한다.


이번 2026년 사업에는 품종 갱신, 관정, 배수시설 등 생산 기반 시설과 관수관비 시설, 미세 살수장치, 방풍 망, 조류 퇴치기 등 재해예방 시설에 대한 지원으로 국비·지방비·자부담 등 총 11억 9600만원이 투입된다.


특히 재해예방 시설은 농업재해와의 연관성을 고려해 2024년 12월 31일 이후 조성된 과원도 신청할 수 있도록 했다.


대상은 원예산업발전계획에 따라 생산유통통합조직에 참여하고 있고, 2024년 12월 31일 이전에 조성된 사과·복숭아·배 과원 경영체이다. 생산유통통합조직(농협)에 참여 실적이 없는 농가는 사업 신청 시 출하 약정을 체결하고 올해 수확물을 출하하는 조건으로 신청할 수 있다.


다만 농업경영체 미등록 필지, 농업 외 종합소득 3700만원 이상 경영체, 최근 3년 내 사업 중도 포기 이력, 최근 5년 내 동일 필지에 동일 사업을 신청하는 경우, 대상자 선정 전 미리 시설을 설치한 경우 등은 지원 대상에서 제외된다.


신청을 원하는 경영체는 대경사과원예농협 영덕경제사업장, 영덕농협 우곡간이지점·지품지점, 북영덕농협 창수지점에서 하면 된다.


영덕군은 이번 사업을 적극 홍보해 더 많은 농가가 지원을 받을 수 있도록 하고, 생산 기반 구축과 생산비 절감을 통해 지역 과수 농가의 경쟁력 강화에 힘쓴다는 계획이다.

K-과일의 미래 영덕군, FTA기금 과수 고품질시설 현대화 사업 신청·접수 영덕군청.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

