본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'아세안의 미·빛·창' 부산-아세안 주간 팡파르… 부산진역서 10일간

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.21 12:03

시계아이콘00분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

'ASEAN+3 라운지' 주제

다채로운 전시·체험 진행

열흘간의 부산과 아세안의 동행이 시작됐다.


부산시는 21일부터 11월 30일까지 열흘간 동구 문화플랫폼에서 '2025 부산-아세안 주간'을 연다. 행사는 도시철도 부산진역 8번 출구 일대에서 진행된다.


'부산-아세안 주간'은 2019년 한-아세안 특별정상회의 이후 시민외교의 기반을 넓히기 위해 시작된 국제 문화교류 행사다. 시민과 아세안 외교 사절단, 유학생, 아세안 진출 기업 등이 함께 참여해 협력 관계를 이어가는 장으로 자리잡았다. 올해 행사는 시가 주최하고 부산글로벌도시재단과 KF아세안문화원이 공동으로 맡는다.


올해 주제는 '아세안플러스쓰리(ASEAN+3) 라운지'며, '아세안의 미(美), 아세안의 빛(光), 아세안의 창, 한·중·일의 꿈(夢)'을 콘셉트로 구성됐다.


개막식은 이날 오후 5시에 열린다. 시 행정부시장을 비롯해 아세안 국가 대사, 주부산 외국공관장, 다문화학교 청소년 등 120여명이 참석해 개회사, 축사, 축하공연, 점등식 등이 진행된다.


행사 기간에는 아세안 국가의 문화를 다각도로 체험할 수 있는 프로그램이 마련된다. '아세안의 美' 공간에서는 아세안 국가 소개와 기념품 전시, 휴양지 콘셉트의 힐링존, 아세안 음료·디저트 마켓이 운영된다. '아세안의 光' 코너에서는 국가별 등불을 전시하며, '아세안의 창' 체험장에서는 등나무 바구니·키링 만들기, 라오스 국화(독참파) 꽃핀 제작, 전통의상 체험 등을 즐길 수 있다.


또 '한·중·일의 꿈' 공간에서는 올해 상반기 열린 '제13회 한·중·일 어린이 아트페어' 입상작 200점을 공개해 아세안과 동북아 문화가 어울리는 전시 공간으로 꾸민다.


행사는 시민 누구나 참여할 수 있다. 세부 일정은 시 공식 인스타그램에서 확인할 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이준승 행정부시장은 "부산-아세안 주간은 아세안과 동북아가 함께 소통하는 국제 문화 플랫폼"이라며 "올해 APEC 정상회의를 통해 협력의 중요성을 다시 확인한 만큼 아세안과의 네트워크를 더 강화하겠다"고 설명했다. 이어 "시민들이 부담 없이 방문해 서로의 문화를 이해하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

'아세안의 미·빛·창' 부산-아세안 주간 팡파르… 부산진역서 10일간
AD



영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기