고영인 경기도 경제부지사 "복지예산 죄송…필수불가결 예산 복원"

경기도가 내년 복지예산과 관련해 사과의 뜻을 밝히고 도의회와 적극 협력해 필수 불가결한 예산을 복원하겠다고 했다.

고영인 경기도 경제부지사는 21일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "죄송하다는 말씀부터 드리겠다"며 "어르신, 장애인, 고립 은둔 청년, 아동 등 취약계층의 삶의 질과 직결된 예산을 두고 다소 혼란이 빚어지고 있다"고 말했다.

이어 "내년도 예산에 노인상담센터 지원비, 노인복지관 운영비 예산 등 주요 필수 불가결한 예산이 온전히 반영되지 못했다는 사실을 확인했다"며 "복지 현장의 혼란과 우려에 깊이 공감한다"고 덧붙였다.

특히 "도 집행부는 의회와 적극 협력하고 복지 관련 단체들과 긴밀한 협의로 예산을 조정해 필수 불가결한 예산이 복원되도록 하겠다"며 "어르신, 장애인, 아동 등 우리 사회의 취약한 위치에 계신 분들의 복지 연속성과 안정성이 흔들려서는 안 된다"고 강조했다.

고영인 경기도 경제부지사가 21일 내년 복지예산과 관련된 기자회견을 하고 있다. 경기도 제공

또 "김동연 지사는 심각성을 인지하고 최대한 의회와 협력해 복원율을 높이라는 지침을 줬다"며 "이번 예산의 복원 노력에 이어 추후 집행이 가능한 사항을 추경에 반영하도록 하겠다"고 약속했다.

아울러 "경기도에 복지후퇴가 없도록 노력하겠다"며 "내년도 예산 편성 과정에서도 도민들께서 삶으로 체감하실 수 있는 변화를 만들겠다는 원칙과 방향에서 변함이 없다"고 밝혔다.

경기도가 이재명 정부의 확대 재정에 맞춰 국비에 매칭한 도비는 3049억원이며 ▲영유아보육료(344억원) ▲보육 교직원 인건비 지원(292억원) ▲부모급여(185억원) ▲아동수당(167억원) ▲생계급여(108억원) ▲아이돌봄(66억원) 예산 마련 과정에서 도 자체 예산에 대한 조정이 불가피했다고 설명했다.





고영인 부지사는 이날 오전 도의회 국민의힘이 복지 예산 삭감에 대한 문제를 제기하며 예산 의결 거부를 선언한 것에 대해서도 "의회 파행 사태와 연동되는 측면이 있는데, 복지예산은 있는 그대로 현장의 목소리를 반영하고 의원님들도 동의하는 부분에서 증액을 노력하겠다"고 말했다.





