본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

“카톡방에 이름·동·호수 올려도…주민 동의 있었다면 누설X” 대법, 2심 뒤집어

구채은기자

입력2025.11.21 12:00

수정2025.11.21 12:06

시계아이콘00분 53초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

대법, 정보주체의 사전 동의
누설죄 성립 안 돼…첫 명시적 판시
단체대화방 게시된 이름·동·호수
주민들 “동의한 내용…누설 아냐”

“카톡방에 이름·동·호수 올려도…주민 동의 있었다면 누설X” 대법, 2심 뒤집어
AD

아파트 주민들의 이름·동·호수를 단체대화방에 올렸다는 이유로 개인정보보호법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 행정사에게 대법원이 "정보주체의 사전 동의가 있었다면 개인정보 누설죄로 처벌할 수 없다"며 원심을 깨고 사건을 항소심 재판부로 돌려보냈다.대법원이 '사전 동의가 있으면 개인정보 누설죄로 처벌할 수 없다'고 명확히 판시한 것은 이번이 처음이다.


21일 법조계에 따르면 대법원 3부(주심 이숙연 대법관)는 개인정보보호법 위반 혐의로 기소된 행정사 A씨에게 벌금 30만 원을 선고한 원심을 파기하고 사건을 돌려보냈다.


한 행정사는 서울 강남구 아파트 주민 280여 명으로부터, 인근 현대건설 공사로 인한 피해 보상 논의를 위임고 주민들의 실명과 동·호수 등 개인정보를 수집했다. 하지만 그는 이후 주민들과 소통하기 위해 만든 카카오톡 단체대화방에서 각 주민의 실명과 동·호수를 언급해 게시한 혐의(개인정보보호법 제59조 제2호 위반)로 재판에 넘겨졌다.


1심은 "업무 목적 범위를 벗어난 게시 행위"라며 일부 유죄(벌금 50만 원)를 인정했고, 2심도 벌금 30만 원을 선고했다.


그러나 대법원의 판단은 달랐다. 대법원은 구 개인정보보호법 제59조 제2호 및 제71조 제5호의 문언, 개인정보 자기결정권과 법 목적 등을 종합해 "정보주체가 사전에 동의한 경우에는 이를 개인정보 누설로 처벌할 수 없다"고 판시했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

재판부는 특히 이 사건 단체대화방에 참여한 주민들이 "카톡방에서 자신의 이름과 동·호수가 사용되는 것에 동의했다"는 점을 중요하게 봤다. 주민들은 실제로 원심에서 "우리 개인정보를 누설했다고 생각하지 않는다", "고발 사실도 몰랐다"는 취지의 사실확인서(탄원서)를 내도 했다. 또 사건 고발은 주민이 아닌 아파트 관리사무소장의 단독 고발로 이뤄진 점, 피고인이 일부 개인적 동기가 있었다 하더라도 '동의의 존재' 자체가 부정되지 않는다는 점 등을 들어 원심의 법리 오해를 지적했다. 대법원은 "원심이 개인정보 누설죄의 요건을 오해해 필요한 심리를 다하지 않았다"며 사건을 다시 심리하도록 했다.




구채은 기자 faktum@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기