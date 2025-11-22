본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'꿈의 무대' PGA 투어…'멤버 되기 힘들어'

노우래기자

입력2025.11.22 09:00

시계아이콘02분 10초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

PGA 투어 Q스쿨 상위 5명만 시드
콘페리 투어 포인트 20위 정규 투어 합류
초청선수 우승 시 2년간 풀 시드 확보

모든 골퍼의 소원이 있다. '꿈의 무대'인 미국프로골프(PGA) 투어에서 뛰는 것이다.


올해 PGA 투어는 20일(현지시간) 미국 조지아주 세인트 시먼스 아일랜드의 시아일랜드 골프클럽에서 개막한 가을 시리즈 최종전인 RSM 클래식을 끝으로 대장정을 마무리했다. 올해도 엄청난 규모로 치러졌다. 총 46개 대회가 열렸다. 4개 메이저 대회와 8개 시그니처 대회, 3개 플레이오프, 7개 가을 시리즈 등이다.


2021년 LIV 골프가 출범하면서 PGA 투어는 선수들을 위한 정책을 강화했다. PGA 투어는 부와 명예를 동시에 누릴 수 있는 환경을 만들었다. 다만, 진입 장벽을 점점 높이는 추세다. 올해 가을 시리즈 종료 이후 페덱스컵 랭킹 상위 100위 선수만이 내년 투어에 나설 자격을 얻는다. 기존에는 125명이었다. 또 PGA 투어 퀄리파잉(Q)스쿨 티켓도 점점 줄어들고 있다.

'꿈의 무대' PGA 투어…'멤버 되기 힘들어' 옥태훈은 KPGA 투어 제네시스 포인트 1위에 올라 PGA 투어 Q스쿨 파이널에 직행했다. KPGA 제공
AD

그렇다면 PGA 투어는 어떻게 입성할까. PGA 투어에 데뷔하는 길은 쉽지 않다. 가시밭길이다. 언제 통과할지 모르는 자신과의 지루한 싸움이다. 끈기를 갖고 계속 도전해 볼 수밖에 없다.


대표적인 방법은 PGA 투어 Q스쿨을 통과하는 것이다. 현재 5명만 이 혜택을 받을 수 있다. Q스쿨 1차와 2차 예선을 통과한 뒤 파이널에서도 좋은 성적을 내야 하는 힘든 과정이다.


'탱크' 최경주는 1999년 PGA 투어 Q스쿨에서 공동 35위에 올라 시드를 받았다. 미국 무대 진출 이후 통산 8승을 수확하며 맏형 역할을 해냈다. PGA 투어에서 통산 4승을 쌓은 김시우는 2012년 17세 5개월의 나이에 PGA Q스쿨 최연소 합격자에 이름을 올렸지만 18세 나이 제한에 걸려 제대로 활용하지 못한 사연이 있다.


올해 PGA 투어 Q스쿨 파이널은 12월 11일부터 나흘 동안 미국 플로리다주 폰테 베드라 비치의 다이스 밸리 코스에서 펼쳐진다. 이번 시즌 한국프로골프(KLPGA) 투어에서 제네시스 포인트 1위에 오른 옥태훈은 Q스쿨 파이널에 직행하는 혜택을 누렸다. 이 대회에서 상위 5위 안에 입상한다면 내년 PGA 정규 투어에서 뛸 수 있다.

'꿈의 무대' PGA 투어…'멤버 되기 힘들어' 이승택은 올해 콘페리 투어 포인트 13위를 차지해 내년 PGA 투어 시드를 따냈다. AFP연합뉴스

하위 투어를 통해 상위 투어로 가는 방법도 있다. 그나마 확률이 높은 방식이다. 임성재, 이경훈, 김성현 등 대부분의 선수들이 이 과정을 거쳤다. PGA 2부 투어인 콘페리 투어를 뛰면서 포인트 상위 20명 안에 진입하는 경우다. 작년까진 상위 25명까지 1부 투어 시드를 줬다.


임성재는 콘페리 투어에서 좋은 성적을 거둬 세계 무대에서 활약하고 있다. 그는 2018년 콘페리 투어에서 2승을 올리며 올해의 선수와 신인상을 받았다. 2019년 PGA 투어에 데뷔한 이후 2승을 거뒀다. 세계랭킹 37위, 한국 선수 중 가장 높은 순위다.


김성현도 2021년 콘페리 투어 시드전을 통과해 이듬해 포인트 랭킹 12위에 올라 정규 투어에 합류했다. 그는 2023년 PGA 투어 프로코어 챔피언십에서 2위에 오르는 등 선전했지만 2024년 시드를 잃었고, 올해 콘페리 투어에서 포인트 랭킹 8위를 차지해 내년 PGA 투어 복귀를 앞두고 있다.


올해는 '불곰' 이승택이 PGA 투어 출전권이라는 결실을 보았다. 작년 제네시스 포인트 5위에 올라 PGA 투어 Q스쿨 2차전에 직행했다. Q스쿨 파이널에서 공동 14위를 차지해 상위 40명에게 지급하는 콘페리 투어 시드를 확보했다. 이승택은 올해 1차례 준우승을 포함해 6차례 톱 10에 진입했다. 콘페리 투어 포인트 3위에 올라 내년 정규 투어에서 뛴다.


PGA 투어에서 깜짝 우승을 차지하면 곧바로 시드를 받을 수 있다. 초청선수 우승이다. 유럽이나 일본, 한국에서 좋은 성적을 내면 미국 무대에 초대받을 수 있다. 주로 유망주와 인기 있는 선수가 이 혜택을 받을 수 있다.

'꿈의 무대' PGA 투어…'멤버 되기 힘들어' 초청선수 마이클 브레넌은 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 우승해 PGA 투어 2년 시드를 받았다. AFP연합뉴스

올해는 마이클 브레넌(미국)이 일을 냈다. 인생 스토리를 만들었다. 스폰서 초청으로 지난달 26일 뱅크 오브 유타 챔피언십에 출전해 처음으로 정상에 올랐다. 그는 PGA 투어 아메리카스(3부)에서 3번 우승하며 상금왕에 올라 내년 콘페리 투어에서 뛸 예정이었다. 뱅크 오브 유타 챔피언십에서 우승해 콘페리 투어를 건너뛰고 곧바로 정규 투어 2년 출전권을 거머쥐었다.


김주형은 특별 회원 신분을 통해 PGA 투어에 입성했다. 20세이던 2022년 특별 임시 회원 신분으로 윈덤 챔피언십에서 우승했다. 2000년 이후 출생한 선수 중 첫 PGA 투어 챔피언이자, 한국인 역대 최연소(20세 1개월 18일) 우승 기록도 세웠다.


지금 뜨는 뉴스

AD

PGA 투어는 유럽 무대에서 활약하는 선수들도 주목하고 있다. DP월드투어에서 포인트 랭킹 10위 안에 들면 PGA 투어 시드를 준다. 세계랭킹 상위권자도 PGA 투어 출전이 가능하다. 세계랭킹 60위 이내에 이름을 올린 선수는 메이저 대회 등 특급 매치에 등판할 수 있다.




노우래 기자 golfman@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기