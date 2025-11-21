NH농협생명, 4년 연속 지역사회공헌 인정제 획득

"지역사회와 함께 성장…사회적책임 강화"
NH농협생명은 지역사회공헌 인정제 인증을 4년 연속 획득했다고 21일 밝혔다.
지역사회공헌 인정제는 보건복지부와 한국사회복지협의회가 주관해 기업의 지역사회 기여 활동을 인증하는 제도다.
올해 심사에서 농협생명은 A+ 등급을 받았다. 환경경영, 네트워크, 프로그램, 투명경영 분야는 확산(S) 단계로 우수 평가를 받았다.
농협생명은 농업·농촌 기반 보험사로서 다양한 사회공헌활동을 꾸준히 실천하고 있다.
농촌 공동체를 위한 ESG(환경·사회·지배구조) 투자 확대, 농업인안전보험 개선 및 가입 확대, 농촌봉사활동, 농업인 의료지원 활동 등 상생 활동을 강화하고 있다.
지금 뜨는 뉴스
박병희 농협생명 대표이사는 "4년 연속 인증은 농협생명이 사회적가치 창출에 꾸준히 노력해온 결과"라며 "앞으로도 지역사회와 함께 성장하는 ESG 실천을 강화하겠다"고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>