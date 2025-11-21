'K스틸법'·'석화지원법', 산자위 전체회의 통과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여야 합의로 산자위 통과

재정·세제 지원 근거 마련

K디스커버리법도 함께 처리

국내 철강산업의 경쟁력을 강화하기 위한 'K스틸법'(철강산업 경쟁력 강화 및 녹색철강기술 전환을 위한 특별법)과 석유화학 산업의 재편을 촉진하는 '석화지원법'(석유화학산업 경쟁력 강화 및 지원 특별법)이 소관 상임위원회 전체회의를 통과했다.

국회 산업통상자원중소벤처기업위원회는 21일 전체회의를 열고 K스틸법과 석화지원법 등을 여야 합의로 처리했다.

K스틸법은 어기구 더불어민주당 의원과 이상휘 국민의힘 의원 등 여야 의원 106명이 함께 발의한 법안으로, 대통령을 위원장으로 하는 '철강산업 경쟁력 강화 특별위원회'를 설치해 5년 단위의 기본 계획을 수립하게 하는 등 다양한 재정·세제 지원에 대한 내용을 담고 있다.

석화지원법은 석화 산업의 사업 재편을 촉진하기 위해 정부가 필요한 재정적 지원을 할 수 있도록 했다. 이에 따라 전기요금 감면이나 보조 등이 가능해졌다. 관계자는 "K스틸법과 석화지원법을 통해 공급 과잉과 보호무역주의 경향 강화에 대응해 국가기간산업의 국제 경쟁력을 강화할 수 있을 것"이라고 밝혔다.





기술자료 유용 행위로 인한 손해배상청구소송에서 중소기업 피해 입증을 지원하는 한국형 증거 수집 제도인 'K-디스커버리법'(대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률 개정안)도 통과됐다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

