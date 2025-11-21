본문 바로가기
쿠콘 "싱가포르 핀테크페스티벌 2025 성료"

문채석기자

입력2025.11.21 11:30

스테이블코인 기반 결제·출금 기술 등 시연

비즈니스 데이터 플랫폼 기업 쿠콘은 지난 12~14일(현지시간) 싱가포르에서 열린 '싱가포르 핀테크 페스티벌(SFF) 2025'에 참가해 글로벌 페이먼트 서비스와 스테이블코인 기반 결제 솔루션을 선보였다고 21일 밝혔다.


쿠콘 "싱가포르 핀테크페스티벌 2025 성료" 싱가포르 핀테크 페스티벌(SSF) 2025 쿠콘 부스. 쿠콘
세계 최대 규모의 핀테크 행사로 꼽히는 SFF 2025에는 130여개국 660여개 기업과 6만5000명 이상의 관계자가 참여해 최신 기술과 시장 동향을 공유했다.


쿠콘은 국내 기업 중 가장 큰 부스를 운영하며 한국 핀테크 기술의 경쟁력을 다시 한번 입증했다.


행사 기간 400개 이상의 기업이 쿠콘 부스를 방문했다. 아시아 주요 금융기관 및 글로벌 결제 사업자들과의 비즈니스 미팅을 활발히 진행했다.


쿠콘 관계자는 "행사 종료 후에도 전략적 협업을 위한 파트너사들과의 후속 논의가 이어지고 있다"고 전했다.


쿠콘은 행사에서 '쿠콘을 통하면 한국 페이먼트 시장 진입이 훨씬 쉬워진다'는 메시지를 해외 결제 사업자들에게 전했다. 한국 시장에서 서비스를 전개할 때 쿠콘 결제·정산 인프라를 활용하면 복잡한 규제와 기술 장벽에 효과적으로 대응할 수 있다고 강조했다. .


이에 더해 국내 규제 환경을 고려한 디지털 자산 서비스 준비 현황과 기술적 전략을 공개하며 협업 기회를 적극 모색했다. 아시아·오세아니아 등 여러 국가 금융기관과 핀테크 기업들도 한국 시장 진출 전략을 논의하며 쿠콘 역할에 관심을 보였다.


현장에서는 QR 결제, 현금자동입출금기(ATM) 현금출금 서비스, 스테이블코인 기반 결제·출금 기술 등을 시연하며 실제 서비스 적용 가능성을 소개했다.


특히 스테이블코인 기반 결제 시연은 쿠콘이 해당 기술 실사용 가능성을 검증하는 데 초점을 맞춰 진행했다. 향후 다양한 금융·결제 환경에서의 활용 잠재력을 보여줬다.


쿠콘은 현재 전국 200만 오프라인 가맹점, 10만개 프랜차이즈, 전국 4만 대의 ATM 인프라를 기반으로 안정적인 결제 환경을 구축하고 있다. 향후 다양한 글로벌 페이사와의 제휴를 통해 결제 서비스 영역을 확장해 나갈 계획이다.


김종현 쿠콘 대표는 "SFF 2025에서 글로벌 파트너사들의 수요를 파악한 만큼 해외 파트너십을 확대해 나갈 것"이라며 "이를 통해 글로벌 지급결제 핵심 인프라 기업으로 도약하고 아시아 핀테크 시장 진출 전략을 더욱 구체화해 나가겠다"고 말했다.




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

