메드팩토, 육종암 심포지엄서 '백토서팁' 임상 성과 발표

박형수기자

입력2025.11.21 11:22

혁신신약 개발 기업 메드팩토는 20일 서울 코리아나호텔에서 개최된 제4회 육종 혁신연구 심포지엄(Korean INnovative Group for Sarcoma research, KINGS)에 참가해 후보물질 백토서팁의 골육종(Osteosarcoma) 임상 성과 및 향후 계획 등을 발표했다고 21일 밝혔다.


'KINGS 심포지엄'은 국립암센터 발전기금과 질병관리청 국립보건연구원, 국립암센터 희귀암연구사업단 후원으로 설립된 연구조직(KINGS)에서 국내외 육종 분야의 다양한 연구 성과를 공유하고 연구자 간 네트워크 및 협업을 촉진하고자 개최하는 학술 행사다.


행사에 메드팩토는 김성진 대표가 주요 연사로 초청받아 '육종의 암화 과정에 대한 혁신적 통찰과 치료 전략'이라는 주제로 발표했다.


김성진 메드팩토 대표는 "육종은 TGF-β 경로의 역할이 일반 고형암과는 다르게 작용한다"며 "대부분의 육종세포는 TGF-β 신호에 반응하지 않고 TGF-β1을 다량으로 분비, 종양미세환경을 변화시켜 암 성장과 전이를 촉진하는데 이를 조절하는 것이 치료의 핵심"이라고 설명했다.


김 대표는 국제학술지 논문 등 그간의 연구성과를 토대로 "골육종에서 백토서팁 단독요법이 획기적 효과를 보이는 만큼 유잉육종, 횡문근육종(ARMS), 선천적 섬유육종 등 다른 육종에서도 백토서팁이 높은 치료 가능성을 보일 수 있다"고 발표했다.


메드팩토 측은 발표와 함께 국내 주요 병원 교수 및 일본 국립암센터(NCCJ) 관계자 등 국내외 육종 전문가들과 향후 임상 계획 등에 대해서도 협의했다.


육종은 연골, 근육, 지방, 혈관, 신경 등 우리 몸을 지지하고 연결하는 연부 조직이나 뼈에 생기는 암으로, 대다수 암이 상피세포암인 것과 달리 간엽 조직에서 발생하며 원인 규명이나 치료가 어려운 특징이 있다.


메드팩토는 최근 해외 학회에서 항암제 후보물질 '백토서팁'의 골육종 대상 완전관해(CR) 임상 성과를 발표해 주목을 끌고 있다.


박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

