본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김병기, 尹에 "전두환도 부하에 책임 전가 안 해…참회하라"

이기민기자

입력2025.11.21 11:19

시계아이콘01분 15초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

한덕수 등 재판서 尹 발언 비판
金 "한미협상 맡겼으면 나라 결딴났을 것"

김병기 민주당 원내대표는 21일 윤석열 전 대통령을 향해 "당신이 좋아한다던 전두환도 자기 살겠다고 부하에게 책임을 전가하며 비루하게 굴지 않았다"며 12·3비상계엄 선포를 참회하라고 주장했다.


김 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 지난 19일 서울중앙지법에서 열린 한덕수 전 총리의 내란우두머리 방조 혐의 재판에서 윤 전 대통령이 증인으로 참석한 것을 두고 "이런 사람(윤 전 대통령)이 한때 나라의 대통령이었다는 사실이 참담하다"고 말했다.


그는 "지난 19일 한덕수 재판에 증인으로 출석한 내란수괴 윤석열의 발언이 충격적이다. 주요 20개국(G20), 아시아태평양경제협력체(APEC)를 두고 '조금 사는 나라' '좌파 정상들' '원래 멤버도 아닌데' 같은 말을 아무렇지 않게 내뱉었다"고 말했다.


이어 "국제회의가 어떻게 열리는지도 모르고 회원국과 초청국 구분도 못 한 채 다른 나라 비하하는 데만 몰두했다"며 "'바이든 날리면' 외교 대참사가 다시 떠오른다"고 지적했다. 이어 "한미관세협상 같은 중대한 사안을 맡겼다면 나라가 결딴 났을 것"이라고 역설했다.


그러면서 "국익을 조금이라도 국격을 조금이라도 생각한다면 그 입을 다물고 핑계를 대지 말고 스스로 감옥으로 들어가 남은 생을 참회하며 살기를 바란다"고 했다.


김병기, 尹에 "전두환도 부하에 책임 전가 안 해…참회하라" 정청래 더불어민주당 대표와 김병기 원내대표가 21일 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다. 2025.11.21 김현민 기자
AD

앞서 윤 전 대통령은 당시 재판에서 "계엄 직전에 남미 페루와 브라질에서 열린 다자회의를 갔는데 조금 사는 나라는 원조해달라는 둥 이런 얘기(가 있었다), 소위 포퓰리즘적인 좌파 정부 정상들을 대거 초청해놨다. 원래 멤버도 아닌데"라며 "제가 '요다음 해에는 힘드시더라도 (한덕수) 총리님보고 이런 데 가시라. 나는 중요한 외교에 집중하겠다'는 생각을 했기 때문에 그런 말을 했을 수 있다"고 언급한 바 있다.



또한 윤 전 대통령은 전날 자신의 재판에서 이재명·우원식·한동훈 등 체포 명단에 포함된 것에 대해 반국가단체를 잡아들이라는 말을 여인형 전 방첩사령관이 오인했다는 취지로 발언했다.


김 원내대표는 민주당과 이재명 정부는 윤석열 정부와 다르다고 강조했다. 그는 "이재명 대통령 순방 성과가 보여주듯 국익을 챙기고 국격을 세우는 외교로 대한민국의 미래를 든든하게 지킬 것"이라며 "적극재정 규제개선으로 지역경제의 활력을 반드시 살리겠다. 구윤철 기획재정부 장관 겸 경제부총리가 발표한 재정 집행 방침은 이를 위한 중요한 출발점"이라고 언급했다.


이어 "중앙정부와 지방정부 불용 예산을 필요한 곳에 신속히 투입하면 지역경제의 중요한 버팀목이 될 것"이라며 "지역 제한 경쟁 입찰 범위를 넓히고 지방정부 공공조달 자율성을 높이는 것 역시 규제 개선의 큰 흐름에 맞닿아 있다"고 했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

그는 "주요 공공기관 투자도 69조원 규모로 확대한다면 정부 정책의 파급력은 훨씬 커질 것"이라며 "민주당은 지역경제 회복, 규제 개선 중 어느 하나도 소홀히 하지 않을 것"이라고 말했다.




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기