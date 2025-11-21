어린이·청소년 중심으로 독감환자 급증…작년의 14배

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

질병청, 인플루엔자 의심환자 일주일 새 30%↑

인플루엔자(독감) 유행이 확대되는 가운데 학령기 청소년 환자가 급증하고 있다.

지난 11일 서울 성북구 우리아이들병원 진료실이 진료를 받기 위해 기다리는 어린이들로 붐비고 있다. 연합뉴스

21일 질병관리청에 따르면 올해 46주차(11월9~15일) 의원급 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1000명당 독감 의심 환자는 66.3명으로, 직전 주(50.7명)보다 30.8% 증가했다.

외래환자 1000명당 의심 환자는 42주차 7.9명에서 43주차 13.6명, 44주차 22.8명 등으로 가파르게 늘고 있다. 46주차의 의심 환자는 1년 전 같은 기간(4.6명)의 14.4배에 달한다.

연령별로 나눴을 때 1000명당 의심 환자는 7~12세가 170.4명, 13~18세가 112.6명 등으로 학령기 청소년에 집중됐다.

독감 의사환자분율 추이

의원급 의료기관에서의 인플루엔자 바이러스 검출률은 44주차 19.0%에서 46주차엔 36.9%까지 늘었다. 작년 같은 기간 검출률(3.6%)의 10배 수준이다.

병원급 의료기관에서도 인플루엔자 입원 환자 수는 46주에 490명으로, 역시 4주간 증가세를 이어오고 있다.

병원급 의료기관의 코로나19 입원환자는 44주 201명에서 45주 153명, 46주 145명으로 감소했다. 다만 작년 46주째 병원급 의료기관 입원환자(67명)와 비교하면 2배 이상 늘었다.





질병청은 본격적인 겨울이 오기 전에 독감과 코로나19 백신을 예방 접종할 것을 권고했다. 질병청은 어르신과 어린이, 임신부를 대상으로 지난 9월22일부터 국가예방접종을 시행하고 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

