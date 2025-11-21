교보교육재단, 제27회교보교육대상 시상식 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

캐서린 한 등 수상…4개부문 대상수상자 상금 1.2억·상패 수여

교보생명 공익재단 교보교육재단은 지난 19일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 '제27회교보교육대상' 시상식을 열었다고 21일 밝혔다.

19일 서울 종로구 교보생명빌딩에서 열린 제27회 교보교육대상 시상식에서 최화정 교보교육재단 이사장(맨 오른쪽)과 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 캐서린 한 한국NVC센터 고문(왼쪽부터), 김영래 신일중 교사, 김태곤 송악마을교육네트워크 오늘 대표, 정채민 어린이날다 사회적협동조합 이사장, 김동일 서울대 평생교육원장, 최화정 이사장. 교보생명

교보교육대상은 참사람육성, 창의인재육성, 평생교육, 미래혁신 4개 부문에서 교육 발전에 기여한 인물·단체를 선정해 시상하는 국내 최고 권위의 교육상이다.

'교육이 민족의 미래'란 신념을 바탕으로 세계 최초로 교육보험을 창안하고 교보문고를 설립한 대산(大山) 신용호 교보생명 창립자의 인재육성 철학을 구현하고 '참사람 육성'이란 시대적 가치를 확산하기 위해 제정됐다.

참사람육성 부문 수상자 캐서린 한 한국NVC센터 고문을 비롯해 창의인재육성 부문 김영래 신일중 음악교사, 평생교육 부문 송악마을교육네트워크 오늘, 미래혁신 부문 어린이날다 사회적협동조합에 각각 대상 상금 3000만원과 상패를 수여했다.

캐서린 한은 비폭력대화를 한국 사회에 뿌리내리고 정착시켰다. 김영래 교사는 예술을 통한 성장과 회복의 교육을 실천했다.

오늘은 교육, 돌봄, 지역경제를 연결한 선순환 구조로 마을 평생교육 활성화에 기여했다. 어린이날다 협동조합은 문화예술과 생태환경을 결합한 놀이를 통해 미래교육 모델을 제시했다.





최화정 교보교육재단 이사장은 "교육을 통해 사람을 참되게 키우고 세상을 따뜻하게 만들어 온 수상자들에게 감사하다"며 "앞으로도 이들의 경험과 지혜가 이어지고 확산하도록 힘쓰겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

