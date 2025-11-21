본문 바로가기
'벤츠' 타고 배달 알바한 한가인…"4시간에 2만원 벌어, 기름값도 안 나와"

서지영기자

입력2025.11.21 11:22

"4시간 배달 알바 했는데…몸은 너덜, 기름 값도 안 나와"

배우 한가인이 배달 아르바이트를 체험했다.
배우 한가인이 배달 아르바이트를 체험하며 4시간 동안 약 2만원을 벌었다고 밝혔다. 다만 기름값을 빼면 적자였다.


20일 한가인은 자신의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에 "맨날 운전하는 한가인이 벤츠 타고 배달 알바 뛰면 벌어지는 대참사"라는 영상을 올렸다.


영상에서 한가인은 "이번 도전이 단순한 PPL이나 홍보가 아니다"라고 강조하며 진지하게 알바에 임하겠다고 다짐했다. 실제로 한가인은 배달을 시작하기 위해 2시간 의무 안전교육을 받고, 5문제 중 4문제 이상을 맞춰야 하는 시험도 통과, 필요한 절차를 모두 밟았다.




배달에 앞서 한가인은 "오늘은 자차로 배달한다"며 자신의 벤츠 차량을 이용할 것임을 알렸다. 이에 제작진은 "누가 벤츠로 배달을 하느냐. 기름값도 안 나올 것 같다"고 꼬집었다.


하지만 한가인은 "얼마 정도 기름이 드는지 한번 확인해 보겠다"고 응수, 직접 '수익 대비 기름값' 실험에 나설 것을 예고했다. 그러면서 "2시간이나 교육을 받았는데 한 번으로 끝내기는 너무 아깝다. 오늘 최대한 열심히 많이 해보겠다"며 의지를 불태웠다.


"4시간 동안 2만620원 벌어…기름값 빼니 적자"

이날 한가인이 배달을 해서 번 돈은 치킨 배달로 3990원, 오므라이스 배달로 7240원, 초밥 배달로 3740원, 덮밥·김치찌개 배달로 3350원 등으로 총 2만620원이었다. 다만 기름값을 제하면 적자였다.


4시간 동안 배달을 한 한가인은 "몸이 너덜너덜해지고 다섯 개 했는데 정말 배달해 주시는 분들이 노고가 많으시구나 (싶었다)"라며 "가게를 찾고 집을 찾고 하는 게 쉽지 않다"고 감상을 전했다.




라이더 평균 월소득 400만원…다만 개인차 커

한편 배달의 민족에 따르면 지난 3월 강원과 충청, 전라, 제주 등에서 주 평균 40시간 이상 운행한 라이더의 월 평균 소득은 400만원으로 나타났다. 다만 라이더의 개인에 따라 차이가 큰 것으로 나타났다. 2020년 12월 기준 배민 라이더스 상위 10%의 월평균 수입은 632만 원이었다.


한 배달원은 지난 7월 한 달 동안 배달료로 1135만 원을 벌었다고 인증하기도 해 화제가 됐다. 이 라이더는 주 6일씩 총 27일 근무해, 일평균 수익은 42만 원을 얻었다. 수완이 좋은 날엔 69만~86만 원까지 벌었다. 배달 건수는 2032건으로, 배달료는 건당 5590원 수준이다.


지금 뜨는 뉴스

하지만 실제 초보 라이더나 비수요 시간대 운행자는 이보다 훨씬 낮을 수 있다. 또, 오토바이 유지비, 기름값, 보험료 등은 실제 비용으로 수입에서 차감되어야 하며, 이를 고려한 '순수입'은 더 적어질 수 있다.




서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

