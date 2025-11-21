6평 지하사무실에 "교도소 아냐?" 논란…100만 유튜버 사과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지하 2층·창문 없는 6평 공간에 직원 근무

비판 확산하자 "오해 우려" 해명·사과

100만 구독자를 보유한 인기 유튜버 이원지가 공개한 사무실이 논란이 되고 있다. 근무 환경이 열악하다는 비판이 들끓자 이원지는 문제의 영상을 비공개로 돌리고 해명과 함께 사과글을 게시했다.

유튜브 '원지의 하루'를 운영하는 유튜버 이원지. 이원지 인스타그램

지난 20일 유튜브 채널 '원지의 하루'에는 '6평 사무실 구함'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 지하 2층, 창문 없는 약 6평 공간에서 직원 3명이 근무하는 모습이 담겼고 게시 직후 온라인 커뮤니티와 댓글 창에는 우려와 비판이 잇따랐다.

영상을 접한 누리꾼들은 "100만 유튜버가 이런 환경이면 블랙기업 아니냐", "지하 2층에 창문도 없다는 건 말이 안 된다", "6평에 3명이면 거의 교도소 수준", "회사 스트레스 때문에 유튜버 됐다고 했던 사람이 결국 똑같아진 거 아니냐", "직원 복지에 너무 인색하다" 등 부정적 반응을 쏟아냈다.

논란이 커지자 이원지는 해당 영상을 비공개 처리하고 커뮤니티 글을 통해 해명과 사과문을 작성했다. 그는 "금일 업로드 되었던 영상에서 사무실 환경 관련하여 시청에 불편을 끼쳐드려 진심으로 사과드린다"며 "영상만으로는 건물의 환기 시스템이나 구조가 충분히 전달되지 않아 실제와 다르게 받아들여질 수 있다고 판단했다"고 말했다.

이어 "같은 건물을 사용하는 분들께도 오해가 생길 수 있어 부득이하게 비공개 전환을 결정했다"고 설명했다.

유튜브 '원지의 하루'에서 공개한 이후 논란이 된 사무실의 모습. 유튜브 원지의 하루

또 "해당 건물은 사무실, 뷰티샵, 식당 등 다양한 업종이 입주해 있는 상가 건물로 건물 전체 환기 시스템을 통해 공기 순환이 이루어지는 구조로 설계되어 있다고 들었다"며 "창문이 없더라도 큰 문제가 없을 것으로 판단해 첫 사무실로 계약하게 됐다"고 덧붙였다.

이원지는 "첫 사무실이다 보니 미숙하고 부족한 부분이 많은 것 같다"며 "남겨주신 의견을 적극 수용하여 더 나은 방향으로 발전해나가는 모습을 보여주겠다"고 강조했다. 그는 "팀원들이 즐겁게 근무할 수 있도록 더욱 신경 쓰겠다"며 거듭 사과와 감사의 뜻을 전했다.

그러나 해당 사과문이 게시된 이후에도 일부 누리꾼들은 평소 콘텐츠에서 보여온 소비 습관과 이번 사무실 환경이 지나치게 대조적이라는 점을 지적하며 이해하기 어렵다는 반응을 이어갔다. 평소 비싼 명품 구매와 비즈니스석 이용 등 아낌이 없던 모습과 달리 직원들이 근무하는 공간에는 지나치게 인색하다는 비판이다.





한편 이원지는 1988년생으로 여행 콘텐츠 등으로 인기를 끌며 102만명의 구독자를 보유하고 있는 유튜버다. ENA 예능 '지구마블 세계여행' 등에 출연하며 활동 영역을 넓혀왔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

