본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'내란 조사' 헌법존중 총괄 TF 출범…제보센터 내달 12일까지 운영

세종=김평화기자

입력2025.11.21 11:01

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

21일 외부 자문단 위촉식 진행
내란행위 제보센터는 한시 운영

총리실은 '헌법존중 정부혁신 총괄 태스크포스(TF)' 구성을 마치고 본격적인 활동을 시작했다고 21일 밝혔다.


총괄 TF는 조사 대상 기관별로 운영하는 TF 활동이 신속하게 진행될 수 있도록 점검, 관리하는 것을 목적으로 한다. 조사의 공정성과 객관성을 높이기 위해 외부 자문단(4명)과 실무 지원을 위한 총리실 소속 직원(겸직 포함 20명)으로 꾸려졌다. 앞으로 전반적인 과정 관리와 총리실 자체 조사, 제보센터 운영 등을 수행할 예정이다.


'내란 조사' 헌법존중 총괄 TF 출범…제보센터 내달 12일까지 운영 12·3 비상계엄과 관련해 공직자 내란 행위 가담 여부를 조사할 '헌법존중 정부혁신 TF'가 본격 가동한 21일 서울 종로구 정부서울청사에서 윤창렬 국무조정실장(왼쪽 두번째)이 '정부혁신 TF 자문단'에게 위촉장을 수여하고 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 윤태범 방송통신대 교수, 윤 실장, 김정민 법무법인 열린사람들 대표변호사, 임태훈 군인권센터 소장.
AD

외부 자문단은 군(임태훈 군인권센터 소장), 경찰(최종문 전 전북경찰청장), 법률(김정민 변호사), 조직·인사(윤태범 방송통신대 교수) 등 분야별 전문가 4명으로 구성됐다. 이들은 앞으로 의혹이 제기되는 군, 경찰 관련 조사 과정과 결과를 두고 검토 의견을 낼 예정이다. 조사 흠결은 없는지, 조직과 인사 운영 관점에서 과정 관리가 적절한지 등을 자문하기로 했다.


총리실은 이날 윤창렬 총괄 TF 단장(총리실 국무조정실장) 주재로 외부 자문단 위촉식을 하기도 했다. 이들의 임기는 내년 2월 13일까지다.


내란 행위 제보센터는 총괄 TF 내에서 ▲직접 ▲우편 ▲전화 ▲전자 메일 등의 수단으로 제보를 받고 신빙성 등을 검토해 기관별 조사가 필요한 정보를 해당 기관에 전달해 조사가 이뤄지도록 한다. 제보자 익명성을 보장해 불이익 조치가 없도록 하고, 무분별한 투서 방지를 위해 내달 12일까지 한시로 운영한다. 제보센터는 기관별 TF에도 각각 설치될 예정이다.


기관별 TF는 이날 구성이 마무리돼 다음 주부터 본격적인 활동을 한다. 총괄 TF는 기관별 TF 및 제보센터 구성 현황을 취합해 조만간 공개할 계획이다. 기관별 TF 구성의 공정성 등 적정성 여부를 검토한 뒤 개선할 부분이 있으면 해당 기관에 관련 내용을 통보하고 후속 조치를 점검하기로 했다.


윤 단장은 "헌법존중 정부혁신 TF 목적은 어디까지나 신속한 헌정 질서 회복과 공직 사회의 통합과 안정에 있다"며 "기관별 TF 조사 과정, 결과가 국민과 공직 사회 입장에서 충분히 객관적이고 공정하며 설득력을 지닐 수 있도록 총리실이 책임을 갖고 점검, 관리할 것"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

앞서 총리실은 헌법존중 정부혁신 TF를 꾸리고 대통령 직속 및 독립 기관을 제외한 49개 중앙 행정 기관을 대상으로 12·3 비상계엄 사태와 관련해 내란에 가담하거나 협조한 행위를 전수 조사하겠다고 밝혔다. 특히 합동참모본부와 검찰, 경찰, 총리실, 기획재정부, 외교부, 법무부 등 12개 기관을 집중 점검 대상으로 꼽았다.




세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기