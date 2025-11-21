애큐온캐피탈, UNGC 리드기업 2년 연속 선정…"업계 최초"

ESG 경영 노하우 공유·지속가능금융 사례집 등 UNGC 활동참여
애큐온캐피탈은 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 개최한 '2025 코리아 리더스 서밋'에서 캐피털 업계 최초로 2년 연속 리드 기업으로 선정됐다고 21일 밝혔다.
UNGC 한국협회는 매년 회원사 중 지속가능경영을 선도적으로 실천하고 UNGC 활동에 적극 참여한 기업 10곳을 리드 기업으로 뽑는다.
애큐온캐피탈은 2021년 가입 후 활발한 UNGC 활동 참여와 지속가능경영 문화 확산 노력을 인정받았다.
올해는 UNGC 한국협회가 주관하는 다양한 프로그램에 참여하며 지속가능경영 역량을 강화했다.
ESG(환경·사회·지배구조) 멘토링 프로그램에서는 멘토사로 참여해 4개 멘티사에 지속가능경영 노하우를 전수했다.
캐피털사 중 유일하게 '지속가능금융 동향 및 기업 사례집' 작업에 참여해 지속가능채권 발행 및 투자 사례를 공유했다.
2025 이행보고서(CoP) 제출, UNGC 지속가능성 AI 진단 자가평가 파일럿 프로그램 참여, 기업과 인권 액셀러레이터, UNGC 및 ESG 실무그룹 네트워킹 등에 참여하며 지속가능경영 전문성을 높였다.
이혁수 애큐온캐피탈 경영전략부문장은 "업계 최초로 2년 연속 UNGC 리드 기업에 선정된 건 지속가능경영 분야에서 쌓아온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 UNGC 10대 원칙을 실천하고 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여하며 금융회사로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
