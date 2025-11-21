애큐온캐피탈, UNGC 리드기업 2년 연속 선정…"업계 최초"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ESG 경영 노하우 공유·지속가능금융 사례집 등 UNGC 활동참여

애큐온캐피탈은 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 한국협회가 개최한 '2025 코리아 리더스 서밋'에서 캐피털 업계 최초로 2년 연속 리드 기업으로 선정됐다고 21일 밝혔다.

20일 서울 용산구 그랜드 하얏트 서울에서 열린 '2025 코리아 리더스 서밋'에서 이혁수 애큐온캐피탈 경영전략부문장(오른쪽)과 반기문 제8대 UN 사무총장 겸 UNGC 명예회장이 기념사진을 촬영하고 있다. 애큐온캐피탈

AD

UNGC 한국협회는 매년 회원사 중 지속가능경영을 선도적으로 실천하고 UNGC 활동에 적극 참여한 기업 10곳을 리드 기업으로 뽑는다.

애큐온캐피탈은 2021년 가입 후 활발한 UNGC 활동 참여와 지속가능경영 문화 확산 노력을 인정받았다.

올해는 UNGC 한국협회가 주관하는 다양한 프로그램에 참여하며 지속가능경영 역량을 강화했다.

ESG(환경·사회·지배구조) 멘토링 프로그램에서는 멘토사로 참여해 4개 멘티사에 지속가능경영 노하우를 전수했다.

캐피털사 중 유일하게 '지속가능금융 동향 및 기업 사례집' 작업에 참여해 지속가능채권 발행 및 투자 사례를 공유했다.

2025 이행보고서(CoP) 제출, UNGC 지속가능성 AI 진단 자가평가 파일럿 프로그램 참여, 기업과 인권 액셀러레이터, UNGC 및 ESG 실무그룹 네트워킹 등에 참여하며 지속가능경영 전문성을 높였다.





AD

이혁수 애큐온캐피탈 경영전략부문장은 "업계 최초로 2년 연속 UNGC 리드 기업에 선정된 건 지속가능경영 분야에서 쌓아온 노력의 결실"이라며 "앞으로도 UNGC 10대 원칙을 실천하고 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여하며 금융회사로서 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>