가을 감성 캠핑 '꿀잼대전 힐링캠프' 개최

22~23일 상소동 오토캠핑장서 1박 2일간 진행



전통시장 장보기·캠핑 요리대회·힐링음악회 등 즐길거리 풍부

사진=대전시 제공

가족 단위 체류형 관광 확대를 위해 깊어가는 가을의 낭만을 산속에 위치한 상소동 오토캠핑장에서 전통시장 장보기와 캠핑 요리대회, 힐링 음악회 등이 진행된다.

대전시는 체류형 관광 활성화를 위해 22일부터 23일까지 상소동 오토캠핑장에서 '2025년 꿀잼대전 힐링캠프' 3회차 행사를 개최한다.

'꿀잼대전 힐링캠프'는 대전의 주요 관광지와 전통시장, 캠핑장을 연계한 숙박형 체류 프로그램으로, 올해 1·2회차 행사가 참가자들의 높은 만족 속에서 성황리에 진행되며 호평을 받았다.

이번 3회차는 그 성과를 이어받아 가족이 함께 즐길 수 있는 가을 감성 캠핑 프로그램으로 꾸며진다.

이번 힐링캠프에는 대전 시민 20팀과 타지역 참가자 20팀 등 총 40팀의 가족 단위 참가자들이 참여하며, 전통시장 장보기 미션, 캠핑 요리대회, 가족 장기자랑, 힐링 음악회 등 다채로운 프로그램을 통해 지역문화를 체험하고 가을 정취를 만끽할 예정이다.

특히 전통시장 장보기 미션은 지역 상권과 연계해 지역경제 활성화에 기여하고, 캠핑 요리대회에서는 참가자들의 개성 넘치는 레시피를 선보일 예정이다.

이외에도 가족 장기자랑, 버블 아티스트 공연 등 감성적인 프로그램이 마련되어 참가자들의 감성을 채워줄 것으로 기대된다.

대전시는 이번 행사를 통해 체류형 관광 콘텐츠를 더욱 확장하고, 관광지와 지역 상권이 함께 성장하는 '머무는 관광도시 대전'을 만들어갈 계획이다.





전일홍 대전시 문화예술관광국장은 "앞으로도 관광지와 연계한 체류형 관광상품을 지속적으로 개발해 머무르고 싶은 관광도시 대전을 만들어가겠다"며 "꿀잼대전 브랜드를 더욱 빛낼 수 있도록 다채로운 프로그램을 기획할 것"이라고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

