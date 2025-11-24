본문 바로가기
HDC현대산업개발, '서울원 아이파크'로 라이프스타일 도시개발 선도

한진주기자

입력2025.11.24 09:00

서울원 상업시설 투시도. HDC현대산업개발 제공
HDC현대산업개발이 구도심에 혁신적인 도시 모델을 제시하며 디벨로퍼로서 입지를 강화하고 있다.


지난해 선보인 '서울원 아이파크'는 이런 HDC현대산업개발의 역량을 잘 드러낸 사업으로 꼽힌다. 서울원 프로젝트는 사업지 반경 1㎞ 이내에서 삶에 필요한 다양한 인프라를 미래형 복합도시로 기획됐다. 3000여가구의 주거단지와 웰니스 레지던스, 쇼핑몰과 스트리트몰, 프라임 오피스, 글로벌 라이프스타일 호텔 등이 어우러진 도시 생태계로 꾸며진다.


서울원의 주거시설은 약 7만7722㎡ 부지에 8개 동, 최고 49층 규모로 조성된다. 이 중 6개동으로 이뤄진 아파트인 서울원 아이파크는 지난해 성공적으로 분양했으며, 2개동에 조성되는 웰니스 레지던스의 공급을 추진하고 있다.


웰니스 레지던스는 HDC현대산업개발이 보유·운영한다. 건강한 삶을 추구하는 수요자를 위한 프리미엄 주거상품으로 운영한다. 식사, 하우스키핑, 컨시어지 서비스 등 고급 서비스를 제공한다. 호텔식 인테리어 요소를 도입하고, 메디컬과 웰니스를 모두 경험할 수 있는 구조로 운영된다. 아산병원과 맞춤형 헬스케어 서비스 프로그램 개발을 위한 업무협약을 맺고 수준 높은 의료 서비스도 제공한다. 다양한 로봇 서비스와 모빌리티 서비스를 개발하기 위해 지난해 카카오모빌리티와 업무협약도 체결했다.


상업시설은 복합용지 내 스트리트몰과 상업용지 내 오피스·호텔 등으로 꾸며진다. 설계에는 국내외 저명한 건축가들이 대거 참여한다. 상업시설은 가운데가 뚫린 'ㅁ'자 형태로 중심부에는 중앙정원이 조성된다. 스트리트몰과 아이파크몰이 연결된 구조로 실내와 실외 공간을 모두 누릴 수 있는 복합문화공간으로 들어선다. 지역 주민들이 자연스럽게 유입되는 열린 생활 인프라도 조성한다.


호텔은 서울 동북권 최초 5성급 브랜드를 유치한다. HDC현대산업개발은 미국 호텔 체인인 '메리어트 인터내셔널'과 서울원 복합건물 내 메리어트 호텔 도입을 위한 본계약을 체결했다. 객실은 약 200실 규모로 조성한다.


HDC현대산업개발 관계자는 "서울원은 각 분야의 최고 기업들과 협업해 콘텐츠를 확보하고, 반경 1km 내에서 모든 것을 누릴 수 있는 도시 모델을 제시해 향후 서울을 대표하는 랜드마크 단지가 될 것"이라며 "HDC그룹의 계열사들이 운영하기에 유기적인 도시 운영이 가능해 주거, 상업, 업무 등이 연결된 주거 문화를 만드는데 시너지 효과를 발휘할 수 있다"고 강조했다.




한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

