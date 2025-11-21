"서울 와서 명동·경복궁만 가니? '여기'가 찐이지"…잠실에 꽂힌 관광객들

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠실 롯데타워·몰 '신(新) 성지' 부상

서울패스 제휴 후 외국인 방문 급증

쇼핑·전망·전시·숙박 한꺼번에…'원스톱 관광지' 자리매김

서울 잠실 롯데월드타워·롯데월드몰(이하 롯데타워·몰)이 외국인 관광객 사이에서 새로운 '필수 방문 코스'로 급부상하고 있다. 그동안 외래 관광의 중심축이 명동·경복궁·홍대 등 전통 관광지에 집중돼 있었던 점을 고려하면, 잠실권의 부상은 서울 관광 동선이 재편되는 신호로도 해석된다. 전망·쇼핑·전시·체험·숙박을 단일 권역에서 모두 해결할 수 있는 '원스톱 복합 관광지' 특성이 외국인에게 매력으로 작용하고 있다.

벚꽃이 만개한 서울 잠실 롯데월드타워. 롯데물산

21일 유통업계에 따르면 롯데타운 잠실(백화점·에비뉴엘·롯데월드몰)의 외국인 매출은 올해 3분기 기준 전년 동기 대비 약 20% 증가했다. 롯데월드타워 전망대 '서울스카이' 역시 회복세가 가팔라졌다. 올해 1~10월 외국인 방문객은 전년 대비 9% 증가해 팬데믹 이전 수준에 근접했다.

서울스카이에서 열린 버스킹 장면. 롯데월드

'서울패스' 제휴가 흐름 바꿨다…전망대 이용 75% 폭증

이 같은 변화의 중심에는 외국인 전용 관광패스인 '디스커버서울패스(서울패스)'가 있다. 서울관광재단이 운영하는 서울패스는 교통·입장권·공연·할인 혜택을 통합 제공하는 외국인 전용 관광권이다.

롯데물산은 지난 8월 서울패스와의 제휴 범위를 기존 '서울스카이 단일 혜택'에서 타워·몰 전체 콘텐츠로 확대했다. 롯데월드 아쿠아리움 30% 할인, 롯데뮤지엄 무료입장, 에비뉴엘 바·레스토랑 이용 혜택이 추가됐다.

잠실 롯데타운 크리스마스 마켓 회전목마. 롯데백화점

이 조치 이후 서울스카이 외국인 이용객은 전월 대비 75% 급증했다. 고가 체험형 콘텐츠를 선호하는 외국인 수요와 패키지 혜택이 맞물리며 방문 흐름이 급변한 것이다. 업계에서는 "세계 주요 도시에서도 보기 힘든 복합 관광지 구성이 잠실을 서울의 새로운 핵심 관광지로 만들어가고 있다"고 평가한다.

"여러 곳을 짧게"에서 "한 공간에 오래"로

롯데 에비뉴엘 잠실점 전경. 롯데쇼핑

최근 해외 관광객 사이에서 이동 시간을 최소화하고, 한 공간에서 가능한 많은 경험을 하는 '복합 체류형 관광' 트렌드가 확산하고 있다. 잠실 롯데타워·몰은 이 수요와 정확히 맞물린다. ▲전망(서울스카이) ▲쇼핑(백화점·몰) ▲전시(뮤지엄) ▲체험(아쿠아리움) ▲숙박(시그니엘 서울) ▲F&B(테마 레스토랑·호텔 라운지)까지 이 모든 게 근접 구역안에서 해결되는 구조는 세계 주요 도시에서도 보기 드문 형태다.





전문가들은 "잠실은 명동·홍대·강남과 다른 '복합형 관광지'라는 고유 포지션을 확보했다"며 "이번 외국인 유입 증가는 일시적 반짝 상승이 아니라 구조적 성장세"라고 진단한다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr

