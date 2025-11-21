본문 바로가기
한·미 조선 '밀월' 실감… HJ중공업 찾은 美상무부 대표단 "함정·상선 추가 논의"

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.21 10:34

한국 조선업 태동지서 "원더풀 K-조선"

조선업이 한국과 미국 간 밀월기를 맞은 가운데 미국 행정부 실제 주무부서인 상무부 대표단이 한국 조선업의 태동지인 HJ중공업을 찾았다.


HJ중공업 부산 영도조선소를 찾은 미국 대표단은 미 정부가 추진하고 있는 함정 MRO 사업 외에 상선 건조 협력까지 논의한 것으로 알려졌다.


HJ중공업은 미국 상무부 알렉스 크루츠(Alex Krutz) 부차관보가 지난 11일 주 부산미영사관 듀이 무어(Dewey Moore) 수석영사, 마이클 킴(Michael Kim) 상무위원 등과 함께 HJ중공업 부산 영도조선소를 방문했다고 21일 밝혔다. HJ중공업 유상철 대표와 임원진이 이들을 맞았다.


크루츠 부차관보는 미 상무부 국제무역청(ITA)에서 제조업 담당으로 근무 중이며 항공우주 및 방위산업 제조업과 공급망 자문 분야에서 20년 이상 경력을 가진 전문가다.

HJ중공업을 방문한 알렉스 크루츠(Alex Krutz) 미 상무부 부차관보(왼쪽)과 HJ중공업 유상철 대표가 기념석 앞에서 기념촬영하고 있다.
이날 대표단은 영도조선소 도크와 생산설비를 둘러본 뒤 HJ중공업의 함정 및 특수선과 상선 건조 현황과 MRO 사업 준비 상황 등에 대해 만족감을 표한 것으로 전해졌다.


크루츠 부차관보는 자신의 SNS를 통해 "3일간 HD현대중공업, 한화오션, 삼성중공업, HJ중공업 등 한국의 놀라운 조선소와 공장들을 방문했으며 파트너, 동맹국들과 대규모 상선 건조 협력을 논의했다"고 말했다.


한·미 간 조선업 협력이 강화되고 있는 가운데 미 행정부 실제 주무부서인 상무부 고위 관계자까지 국내 주요 조선소 현장을 연이어 방문하면서 조선업계에 마스가(MASGA) 프로젝트가 실현 수순을 밟고 있다는 기대감이 커지고 있다.


실제로 지난 13일 양국 정부가 발표한 공동설명서(Joint Fact Sheet)에는 미국의 핵추진 공격잠수함 건조 승인과 함께 조선 분야 실무협의체를 통한 MRO 사업과 인력 양성, 조선소 현대화, 공급망 강화 등 구체적인 협업 계획이 있다.


미 정부는 더 나아가 한국 국내에서의 미국 선박 건조를 통해 미국 상선과 전투함을 빠르게 늘리겠다는 계획이다. 선박 MRO 위탁, 미국 조선소 인수 및 개조, 군함의 공동 생산, 공동 건조 및 함정 구매 등이 방법으로 거론된다.


HJ중공업도 한·미 마스가(MASGA) 프로젝트에 따른 MRO 사업 진출과 시장 확대를 위해 분주히 움직이고 있다. 지난 4월 닐 코프로스키(Neil Koprowski) 주한미해군사령관이 영도조선소를 찾은 데 이어 7월에는 지역 조선전문기업 10개社와 'MRO 클러스터 협의체'를 꾸렸다. 9월에는 미 해군이 함정정비협약(MSRA) 체결 전 조선소 현장실사를 위해 파견한 미 해상체계사령부(NAVSEA) 실사단이 영도조선소를 면밀히 점검했다.


HJ중공업 관계자는 "미 해군 관계자와 실사단, 상무부 실무진 등 미 정부 주요인사들이 속속 조선소를 방문해 설비와 건조능력, 기술력 등을 확인했다"며 "친환경 상선과 독보적인 함정 기술력, MRO 사업 진출을 통해 한-미 양국 동맹 간 조선 협업 화두인 마스가 프로젝트에 일익을 담당하겠다"고 힘줬다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

