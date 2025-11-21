본문 바로가기
홍천 트윈피그바이오랩, '스케일업 팁스' 선정…차세대 ADC 개발 박차

이종구기자

입력2025.11.21 10:28

홍천군, 홍천국가항체 클러스터 입주기업 트윈피그바이오랩
중기부 ‘스케일업 팁스’ 선정…차세대 이중표적 ADC 개발 가속

강원도 홍천군은 바이오 신약개발 기업인 트윈피그바이오랩㈜(대표 배현수)이 중소벤처기업부가 주관하는 '스케일업 팁스(Scale-up TIPS)' 지원사업에 최종 선정됐다고 21일 밝혔다.

홍천 트윈피그바이오랩, '스케일업 팁스' 선정…차세대 ADC 개발 박차 홍천국가항체클러스터 조감도. 홍천군 제공
팁스(TIPS, Tech Incubator Program for Startup)란 민간운영사가 기술력 있는 스타트업을 선발하여 투자·보육을 담당하고 중소벤처기업부가 기술성장을 위한 연구개발 자금을 지원하는 프로그램으로, 트윈피그바이오랩은 2020년에 팁스에 최초 선정된 이래, 2024년에는 포스트 팁스에 선정되었고, 이번 스케일업 팁스에 연속으로 선정되면서 국내 대표 딥테크 바이오 스타트업으로 자리매김하게 되었다.


트윈피그바이오랩은 '강원특별자치도-셀트리온 오픈이노베이션 프로그램'과 홍천군의 '일자리 창출형 첨단산업 육성사업'의 지원을 통해 기술 고도화와 글로벌 진출 역량을 강화해 왔으며, 이번 스케일업 팁스 과제를 통해 차세대 항체-약물 결합체(ADC, Antibody-Drug Conjugate) 개발 및 글로벌 상용화를 추진할 계획이다.


이를 위해 트윈피그바이오랩은 독자기술을 활용하여 기존 치료제보다 약물의 세포 내 전달 효율을 높여 치료효과를 강화하는 후보물질 개발에 본격 착수하는 동시에, 글로벌 제약사와의 공동개발 및 기술이전 협력도 적극 추진할 계획이다.


트윈피그바이오랩 관계자는 "TIPS, Post-TIPS, Scale-up TIPS 3단계 연속 선정을 통해 기술력과 사업성을 모두 입증한 혁신형 바이오 스타트업 임을 인정받은 결과"라며 "국내 기술로 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 정밀의약을 개발하는 데 속도를 내겠다"고 밝혔다.


홍천군 관계자는 "트위피그바이오랩을 비롯한 홍천국가항체 클러스터 입주기업들이 지속적으로 정부 R&D 사업과 팁스 선정 등 성과를 내고 있어 고무적으로 생각하며, 앞으로도 혁신적인 아이디어와 기술력을 가진 바이오 스타트업 육성에 더욱 힘쓰겠다"고 밝혔다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

