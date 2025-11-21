종로구, 행촌·창신동 등 노후 주거지 확 바뀐다…정비사업 속도전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

행촌동 신속통합기획·창신동 재개발 본격화

서울 종로구(구청장 정문헌)가 행촌동·창신동 등 관내 노후 주거지 정비사업을 본격화하며 개발에 박차를 가하고 있다.

구는 이달 서울시 신속통합기획 재개발 후보지로 선정된 ‘행촌동 210-2번지’ 일대를 대상으로 정비계획 결정 및 정비구역 지정을 위한 용역에 착수한다. 행촌동, 무악동, 홍파동 일대가 포함된 이 구역에는 현재 약 1400세대가 거주하고 있다.

정문헌 구청장이 9월 ‘종로 미래도시 소통·공감 토크쇼’에서 재개발 관련 주민 질문에 답하고 있다. 종로구 제공.

이 지역은 인왕산 자락을 따라 형성된 구릉지 지형으로, 총면적 7만6310㎡ 가운데 41.9%가 경사 15° 이상의 급경사지에 속한다. 이로 인한 보행 동선 단절과 차량 통행 불편이 잦은 데다 한양도성, 딜쿠샤 등 주요 문화유산이 분포해 개발에 각종 제약이 따른다. 주차장, 노인여가복지시설 등 생활기반시설도 전반적으로 부족한 실정이다.

인근 아파트 단지와 비교했을 때 대상지 대부분이 저층 노후 주거지로 이뤄져 있어 주민들 사이에서는 정비 필요성에 대한 공감대가 높다. 구는 이번 용역을 통해 대상지 현황과 주민 의견을 면밀히 분석하고, 구릉지 특화형 주택단지 조성, 교통체계 개선, 편의시설 재정비 등 방안을 마련해 한양도성자락 성곽마을의 정체성을 유지하는 도심 속 대표 주거단지 조성계획을 수립한다는 방침이다.

창신동 일대 재개발도 본궤도에 올랐다. 이달 13일에는 지난해 11월 서울시 신속통합기획 대상지로 확정된 ‘창신동 23-606번지(약 14만3000㎡)와 629번지(약 9만2000㎡)’ 일대에 대한 주택정비형 재개발사업 정비계획 결정 및 정비구역 지정이 고시됐다. 해당 구역에는 지상 최고 29층, 4542세대 규모의 대단지 주거 공급이 계획돼 있다.

이밖에도 종로구는 신문로 2-12 일대에서 지상 27층, 176세대 규모의 도시정비형 재개발사업을 추진 중이다. 이 사업은 지난해 12월 서울시 심의를 통과했으며, 내년 상반기 시공사 선정, 하반기 통합심의 진행을 목표로 하고 있다.





정문헌 종로구청장은 “각종 규제로 더디게 진행됐던 정비사업을 신속히 추진하고 주거환경 개선, 재산권 보호에 대한 주민 바람을 현실화하겠다”며 “주거지 노후화와 지역 불균형 발전 문제를 해결하기 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

이달 신통기획 후보지로 선정된 행촌동 210-2번지 일대 정비계획 구상도. 종로구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

