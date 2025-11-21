원주시, 2025년 지역균형발전 우수사례 선정…지방시대위원장 표창

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

자율계정 분야서 도내 유일 선정

강원도 원주시는 지방시대위원회가 주관한 '2025년 지역균형발전사업 및 시행계획 우수사례' 공모에서 일반농산어촌개발 분야 우수사례 지자체로 선정됐다. 시는 지난 20일 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열린 시상식에서 지방시대위원장 표창을 수상했다.

원주시가 지난 20일 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열린 시상식에서 지방시대위원장 표창을 수상하고 있다. 원주시 제공

이번에 선정된 우수사례는 2021년 농림축산식품부와 체결한 협약을 기반으로 진행된 '문막의 변화, 주민 참여로 이어진 지속가능한 미래' 사례다. 문막읍과 부론면 32개 마을 주민이 직접 참여해 생활·문화 복지 서비스를 확대한 점이 높은 평가를 받았다.

특히 아동·청소년 돌봄, 지역 강사 양성, 어르신 돌봄 등 다양한 주민 참여 프로그램과 지역맞춤형 서비스가 안정적으로 운영돼 주민 삶의 질 향상과 지역 균형발전에 기여한 점이 주목받았다.

이번 우수사례 선정은 단순한 시설 조성을 넘어, 주민이 기획하고 직접 운영하는 '참여형 농촌서비스 모델'을 성공적으로 구현한 점에서 의미가 크다.





원강수 원주시장은 "이번 수상을 계기로 주민들과 함께 지속 가능한 지역발전 모델을 더욱 확대하겠다"며 "지역 간 삶의 질 격차를 해소하기 위한 맞춤형 생활 복지 서비스 제공에도 박차를 가하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

