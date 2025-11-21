본문 바로가기
AI 인프라 건설 속도전 나선 소프트뱅크·오픈AI

이승형기자

입력2025.11.21 10:20

데이터센터에 설치할 '모듈형' 장비 생산
오픈AI, 폭스콘과 손잡고 하드웨어 개발

손정의 회장이 이끄는 소프트뱅크가 미국 내 인공지능(AI) 데이터센터 건설 속도를 높일 장비 생산을 위해 최대 30억달러(약 4조4000억원)를 투자할 계획인 것으로 알려졌다. 동시에 챗GPT 개발사 오픈AI도 대만 폭스콘(홍하이정밀공업)과 손잡고 하드웨어 개발에 나서며 AI 인프라 구축을 가속하고 있다.


AI 인프라 건설 속도전 나선 소프트뱅크·오픈AI 손정의 소프트뱅크그룹 회장(왼쪽)과 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 올해 2월 일본 도쿄에서 열린 행사에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스
소프트뱅크는 미국 오하이오주 로드스타운에 있는 전기차 공장을 제너럴모터스(GM)와 폭스콘으로부터 인수해 개조하는 데 30억달러를 투자한다고 정보기술(IT) 전문매체 디인포메이션이 소식통을 인용해 20일(현지시간) 보도했다.


특히 이 공장에서 생산될 데이터센터 장비가 모듈형이라는 점이 주목된다. 장비를 모듈형으로 생산하면, 간단한 시험만을 거쳐 데이터센터 현장에서 빠르게 설치할 수 있다. 또 장비 간 연결이 쉬워져 데이터센터 용량을 점진적으로 확장하는 데도 유리하다. 짐 시모넬리 슈나이더 일렉트릭 최고기술책임자(CTO)는 모듈형 방식은 현장 건설 방식과 비교해 데이터센터 가동 일정을 10~20% 더 앞당겨준다"며 "12개월이 걸리는 데이터센터 건설을 7~8개월 만에 할 수 있게 될 것"이라고 했다.


소프트뱅크와 함께 대규모 AI 인프라 프로젝트 '스타게이트'를 추진하는 오픈AI도 데이터센터용 하드웨어 개발을 위해 대만 폭스콘과 파트너십을 맺었다고 이날 밝혔다. 개발 대상 부품은 서버랙, 케이블, 네트워킹, 냉각 및 전력 체계 등이다.


샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 데이터센터를 공격적으로 확장할 계획을 여러 차례 밝혔다. 지난 9월에는 직원들에게 보낸 이메일에서 2033년까지 250GW(기가와트) 규모의 데이터센터를 확보할 방침이라고 했다. 아직 뚜렷한 수익모델이 없는 오픈AI가 어떻게 비용을 치를 것인지에 대해선 "외부에 컴퓨팅 용량을 직접 판매하는 방안을 검토 중"이라고 밝힌 바 있다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

