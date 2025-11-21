본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

日여행 취소하는 중국인…최대 1.8兆 타격 전망

차민영기자

입력2025.11.21 11:01

시계아이콘00분 55초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

외교 갈등에 약 30% 취소
日관광·소비 수입 손실 전망
韓·싱가포르 등 반사 수혜

日여행 취소하는 중국인…최대 1.8兆 타격 전망 중국 정부가 일본 여행 자제령을 내린 가운데 중국 단체 관광객들이 20일 유명 관광지인 도쿄 아사쿠사 지역 일대를 걷고 있다. 도쿄=AP·연합뉴스
AD

중·일 외교 갈등 격화로 중국인들의 일본 여행 취소가 잇따르는 가운데 일본 관광·소비 수입 타격이 최대 1조8000억원에 이를 것으로 추산됐다고 블룸버그통신이 20일(현지시간) 전했다.


중국 트레이딩데스크에 따르면, 올해 연말까지 계획된 중국발 일본 여행 144만건 가운데 약 30%가 취소된 것으로 집계됐다. 이는 최근 중국 정부가 자국민들에 일본 여행 자제를 권고한 여파로 보인다.


업체는 이로 인해 최소 5억~12억달러(7400억~1조7700억원)의 소비 손실이 발생할 수 있다고 내다봤다. 중국 관광객은 매달 일본에서 약 9억달러(1조3300억원)를 지출하는 것으로 추정되는데, 여기에 유니언페이 등 해외 카드 소비 데이터 분석을 합쳐 추산한 결과다.


한국은 주변 아시아국과 함께 반사 수혜를 누리는 것으로 확인됐다. 싱가포르·한국 신규 예약은 최근 며칠간 최대 15% 증가했으며 태국·말레이시아·베트남도 주간 기준 최대 11% 늘었다.


연초 이후 중국 관광객 효과로 짭짤한 관광 수익을 올렸던 만큼 일본 업계 충격은 더 클 것으로 보인다. 중국은 올해 3분기(7~9월) 기준 전체 인바운드 소비의 27%를 차지한 것으로 추정됐다. 1인당 평균 지출액은 약 24만엔(224만원)으로 명품시장에서도 '큰손' 역할을 했다.


현 상태가 장기화할 경우 일본 업계 충격은 더 커질 것으로 전망됐다. 트레이딩데스크 측은 내년까지 중국 관광객이 방일을 중단할 경우 누적 손실이 최대 90억달러(13조2600억원)에 이를 것으로 봤다.


양국 감정이 악화된 배경에는 다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언이 있다. 그가 지난 7일 일본 중의원 예산위원회에서 "중국의 대만 공격 시 이는 일본의 생존을 위협하는 상황이 될 수 있다"며 자위대 파병 가능성을 시사했다. 이에 중국 정부는 다카이치 총리 발언을 직격하며 일본산 수산물 수입 중단 등 경제 제재에 착수했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

서브라마니아 바트 트레이딩데스크 최고경영자(CEO)는 "이번 조치는 과거 외교적 긴장 국면 때보다 더욱 명시적으로 '일본 여행을 피하라'라고 권고했다는 측면에서 강도가 다르다"고 말했다.




차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

11:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기