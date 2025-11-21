[기자수첩]생산적 금융 시험대 된 IMA…관건은 ‘진짜 모험자본’

AD

금융당국이 지난 19일 제도 도입 8년 만에 첫 종합투자계좌(IMA) 사업자로 한국투자증권·미래에셋증권을, 추가 발행어음 사업자로 키움증권을 확정하자마자 경영진부터 불러 모은 이유는 명확했다. '무늬만 모험자본 투자'가 아닌, 위험을 감수하며 기업 성장을 지원하는 '실질적인 모험자본'을 공급하라는 요구였다.

왜 이처럼 모험자본 투자를 강조할까. 이재명 정부의 핵심 경제정책 방향 중 하나가 부동산 중심의 비생산적 유동성을 자본시장으로 이동하려는 것이기 때문이다. 이른바 '생산적 금융'의 핵심이 바로 모험자본 공급이고, 이번에 종합금융투자사업자(종투사)가 최전방에서 이를 수행하는 역할을 맡은 셈이다. 금융당국이 요구하는 것도 단순히 의무비율(조달액의 모험자본 투자비율) 25%만 맞추는 게 아니라, 리스크를 각오하고 성장기업에 자본을 투입하라는 것이다.

국내 중견·중소·벤처기업에 자금이 절실하다는 지적은 하루 이틀 나온 것이 아니다. 하지만 담보를 중시하는 은행중심의 자금공급 구조에서는 본질적으로 리스크 감수 여력이 부족하다. 결국 자본시장이 그 역할을 해야 한다. 이재명 정부가 출범하자마자 IMA 첫 지정, 발행어음 추가 인가에 속도를 낸 것도 이같은 구조적 한계를 보완해야 한다는 이유에서다. 종투사 입장에서도 글로벌IB로의 도약을 위해 기업금융 관련 자산 등에 투자할 수 있는 IMA 운용, 발행어음 등이 필수적이다.

하지만 증권사의 위험 수용 능력을 함께 키워주지 않은 채 모험자본만 확대하라고 압박하는 방식은 실효성이 떨어진다. 모험자본 투자란 태생적으로 실패 리스크, 불확실성을 껴안고 있다. 단순히 공급 규모를 늘리는 것이 아니라 리스크 감내 능력·관리 체계·감독체계 전체를 재설계해야 하는 영역이다.

지난해 말을 기준으로 한 종투사 총자산 내 모험자본 비중은 2%대에 불과하다. 여전히 증권사 내부에서는 중소·중견·벤처기업에 대한 직접 자금공급보다 간접투자를 선호하는 분위기다. 위험자산이 조금만 늘어도 순자본비율(NCR)이 급락해 레버리지·신용공여 등 핵심 업무에 바로 제약이 걸린다. 이러니, '위험 확대를 막는 건전성 규제'와 '위험투자를 요구하는 정책 요구'가 충돌할 수밖에 없다. 이번에도 당국은 '실질적인 모험자본 공급 확대'와 '유동성 리스크 방지', '투자자 보호'를 동시에 요구하고 있다. 금융당국의 전향적인 규제 완화가 필요한 대목이다.





모험자본 투자가 실질적인 혁신 마중물 역할을 하기 위해선 증권사 스스로의 인식전환도 필요하다. '정부가 시켜서 억지로 하는 숙제'가 아니라, 한국 금융투자산업이 한 단계 도약하기 위한 본연의 역할이자 책임이라는 자각이 선행돼야 한다. 특히 이번에 새롭게 지정·인가받은 3사는 이 조달수단을 어떻게 쓰느냐에 따라 한국 금융투자시장의 구조 변화가 좌우될 수 있다는 점을 직시해야 할 것이다. 초대형 IB를 지향한다면 단기 시황과 수수료 중심의 사업구조를 뛰어넘는 기업금융 역량 강화가 더더욱 필수적이다. 또 '1호 IMA 상품'이라는 타이틀에 매몰돼 과도한 속도전을 벌이기보다는 투자자들의 자산 증식에 초점을 맞춰 안정형부터 고수익형까지 순차적으로 상품 포트폴리오를 확장해 나가야 할 것이다.





조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr

