한국타이어, 청록수소 기반 저탄소 카본블랙 개발 착수

메탄가스 열촉매 분해 기업 '로토부스트' 협력

한국타이어앤테크놀로지는 20일(현지시간) 중국 상하이에서 메탄 가스 열촉매 분해 혁신 기업 '로토부스트'와 청록수소 카본블랙 공동 개발에 관한 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 김현철 한국타이어앤테크놀로지 중국본부장 부사장(오른쪽)과 카이사 니쿨라이넨 로토부스트 최고경영자가 기념촬영을 하고 있다. 한국타이어

한국타이어는 타이어 원료 취득 과정에서 발생하는 온실가스 배출량을 낮춰 중장기 경영 전략 중 하나인 '2050 넷제로' 달성을 앞당기고자 이번 협약을 체결했다.

타이어 핵심 소재인 카본블랙은 이산화탄소 배출량이 높은 석유 기반 원료이다. 그간 타이어 제품 생산 공정에서 발생하는 이산화탄소 배출을 저감하고자 재생 카본블랙, 인증 카본블랙 등 지속가능한 카본블랙 소재 개발을 위한 연구를 적극적으로 진행해왔다.

이번 협약으로 공동 개발하는 '청록수소 카본블랙'은 메탄가스를 고온 반응기에서 분해해 수소를 추출하는 과정에서 생성되는 카본 원료이다. 석유 기반 카본블랙 대비 제조 과정에서 이산화탄소를 적게 배출하는 친환경 원료로, 자동차 및 타이어 업계의 주목을 받고 있다.

양사는 ▲청록수소 기반 카본블랙 개발 ▲타이어 컴파운드 성능 검증 ▲제품 온실가스 배출량 50% 이상 저감 등을 목표로 협력에 나선다. 또 '제품 전과정평가(LCA)'와 '환경제품성적(EPD)' 기반 정량 검증 체계를 구축해 원료 취득부터 제조 전 주기에 이르는 탄소 감축 효과를 투명하게 검증할 예정이다.





한국타이어 관계자는 "글로벌 기업과 전략적 파트너십으로 석유 자원에 대한 의존도를 낮춰 천연자원 고갈을 방지하고 탄소 배출량을 지속적으로 감축해 타이어 산업의 지속가능성 제고에 일조하겠다"고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

