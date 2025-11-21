한림대, '의료데이터 활용 경진대회' 성료…고령 환자 치료 예측 AI 모델 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한림대 SEPO팀, 노인 고혈압 환자 치료 예측

AI 모델로 의료데이터 활용 경진대회 대상 수상

대학-의료기관 간 협력 AI 헬스케어 교육·연구 생태계 구축

한림대학교(총장 최양희) 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단과 한림대학교 소프트웨어중심대학, 한림대학교의료원(의료원장 김용선)은 지난 12일 한림대학교성심병원 제2별관 일송문화홀에서 '2025년 제2회 의료데이터 활용 경진대회(H-iDEA, Hallym innovation BigData Exploration&Analysis)' 시상식을 개최했다.

2025년 제2회 의료데이터 활용 경진대회 ‘H-iDEA’ 수상자 기념촬영. 한림대학교 제공

이번 경진대회는 의료데이터 기반의 혁신 기술 개발을 촉진하고, 의료 인공지능(AI) 분야의 우수한 인재를 발굴·양성하기 위해 한림대학교 학생들을 대상으로 한림대학교의료원과 한림대학교 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단, 한림대학교 소프트웨어중심대학 사업단이 공동 개최했다.

총 24개 팀, 47명의 학생들이 참가했으며 인공지능, 의학, 자연과학, 사회과학 등 다양한 전공 분야의 학생들이 의료 AI 분야에 높은 관심을 보였다. 참가팀들은 한림대학교의료원의 차세대 데이터 레이크 클라우드 플랫폼인 '히어로(HERO)'에서 제공된 익명화된 임상 데이터를 활용해 의료 AI의 다양한 가능성을 제시했다. 수상팀은 의료, 데이터, 정보과학 등 각 분야별 전문가들의 결과보고서 심사를 통해 최종 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 4팀을 선정했다.

대상은 '퇴원 노인 고혈압 환자의 치료 실패 위험 예측 모델 개발 및 의료사회복지팀 적용 방안 연구'를 제출한 SEPO팀(한림대학교 의학과 최승아, 오원준, 한수빈 학생)이 수상했다.

이 팀은 노인 고혈압 환자의 치료 순응도를 높이고 재입원율을 낮추기 위해, 치료 실패 위험성이 높은 고위험 노인 환자를 조기 선별하는 예측 모델을 구상했다. 이를 통해 의료사회복지팀이 집중 돌봄 개입이 필요한 노인 환자를 선별하고, 제한된 자원을 효율적으로 사용할 수 있도록 기여하고자 했다.

SEPO팀은 입·퇴원 환자의 다차원적 데이터를 바탕으로 SHAP(SHapley Additive exPlanations) 분석을 적용해 예후 예측에 변수 기여도를 확인했다. 그 결과 환자의 기능적 회복도 및 퇴원 후 상태를 설명할 수 있는 의미 있는 변수들(입원일자, 성별, 가족관계, 퇴원 형태, 목욕 방법, 정서 상태 등)을 도출했다.

최승아 학생(SEPO팀 팀장)은 "사회경제적 요인이 고령 환자의 질병 예후에 미치는 영향을 주제로 모델을 분석하고 구축하고자 했다"며 "환자를 위해 더 나은 의료를 실현해간다는 본질을 잊지 않고 배움을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.

서영균 빅데이터센터장(한림대학교성심병원 가정의학과 교수)은 "의료데이터를 활용하는 것은 힘들기는 하지만 잘 활용되면 그 의미가 상상 이상으로 크다"며 "이번 대회를 통해 발굴된 우수한 아이디어를 실제 의료 현장에 적용될 수 있도록 노력하고, 히어로(HERO)를 활용한 다양한 경진대회와 협업을 통해 의료데이터가 잘 활용될 수 있도록 공동연구 생태계를 만들겠다"라고 전했다.

이재준 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단장(한림대학교춘천성심병원장)은 "의료 데이터를 기반으로 한 학생들의 창의적 시도가 매우 고무적이다"며 "향후 의료기관과 연계한 실무 중심 교육과 연구 기회를 지속 확대하여 세계적 수준의 의료 AI 특화 융합인재를 양성하겠다"고 말했다.

한편 한림대학교의료원은 2021년 도헌디지털의료혁신연구소(DIDIM) 산하에 빅데이터센터를 설립하고, '의료데이터중심병원 지원사업'과 'K-CURE 임상데이터 네트워크 구축사업' 등 주요 국책 사업을 수행하고 있다. 또한 자체 개발한 데이터 레이크 클라우드 플랫폼 '히어로(HERO)'를 구축하고, 의료기관 최초로 '의료데이터 내용 및 관리체계' 인증을 동시에 획득하는 등 데이터 기반 의료혁신을 선도하고 있다.





한림대학교 의료 인공지능 특화 융합인재 양성사업단은 보건복지부 산하 한국보건산업진흥원의 지원을 받아 의료와 AI 기술 융합을 기반으로 차세대 의료 AI 인재 양성을 목표로 실무 중심의 교육 프로그램을 운영하고 있으며 대학, 의료기관, 산업체와의 긴밀한 협력을 통해 AI 헬스케어 분야 교육·연구 생태계 구축에 앞장설 계획이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

