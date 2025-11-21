기아, 신경헌 서광주지점 컨설턴트 '그랜드 마스터' 등극

27년간 연 평균 148대 판매
기아는 광주전남 서광주지점 신경헌 선임 오토컨설턴트가 누계 판매 대수 4000대를 달성해 '그랜드 마스터'에 올랐다고 21일 밝혔다.
신 오토컨설턴트는 1999년 기아에 입사해 27년 동안 꾸준히 판매 일선에서 실적을 쌓으며 연평균 148대, 누계 4000대를 판매해 역대 36번째 그랜드 마스터의 영예를 안았다. 기아는 신경헌 선임 오토컨설턴트에게 상패와 포상 차량을 수여했다.
신 오토컨설턴트는 "처음 영업 현장에 발을 딛고 나서 수없이 많은 거절을 당했다"며 "저를 믿고 찾아 주신 많은 고객분들 덕분에 이 자리까지 올 수 있었다. 이제 새로운 걸음을 다시 시작할 것"이라고 밝혔다.
한편 기아는 영업 현장에서 최선을 다하는 오토컨설턴트들의 자긍심을 고취하고 건강한 판매 경쟁을 유도하기 위해 ▲장기판매 명예 포상 제도 ▲기아 스타 어워즈 등 다양한 포상 제도를 운용하고 있다.
오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
