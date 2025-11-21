본문 바로가기
YS서거 10주기…李 "대도무문 마음에 새긴다…진정한 민주공화국으로"

송승섭기자

입력2025.11.21 11:02

21일 김영삼 전 대통령 서거 10주기
강훈식 비서실장, 이 대통령 추모사 대독

YS서거 10주기…李 "대도무문 마음에 새긴다…진정한 민주공화국으로" 강훈식 대통령 비서실장과 김영삼 전 대통령 아들 김현철 씨가 21일 서울 동작구 국립서울현충원에서 열린 고 김영삼 전 대통령 서거 10주기 추모식에서 인사를 나누고 있다. 연합뉴스
이재명 대통령이 21일 김영삼 전 대통령 서거 10주기를 맞아 "어떠한 시련과 난관이 있더라도 대통령님께서 보여주신 신념과 결단처럼 흔들림 없이 더욱 성숙한 민주국가, 진정한 민주공화국을 향한 걸음을 멈추지 않겠다"고 밝혔다.


이날 강훈식 대통령실 비서실장은 국립서울현충원 현충관 및 김영삼 대통령 묘역에서 진행된 김 전 대통령 서거 10주기 추모식에서 이 대통령의 추도사를 대독하며 이같이 말했다.


이 대통령은 김 전 대통령에 대해 "엄혹했던 군부 독재의 긴 겨울을 끝내고 문민의 봄을 불러온 민주주의의 투사", "낡고 고루한 질서를 과감히 깨트리며 새로운 도약의 길을 낸 시대의 개혁가", "불의 앞에 굴하지 않고 정의 앞에 겸허히 섰던 대통령"으로 평가했다. 그러면서 "닭의 목을 비틀어도 새벽은 온다는 결연한 외침은 대한민국 민주화 역사에 영원히 지워지지 않을 용기와 불굴의 상징으로 남아 있다"고 추모했다.


이어 이 대통령은 "취임 직후 하나회 해체를 단행하고 광주 학살 책임자를 법정에 세우며 대한민국 역사와 민주공화국의 질서를 바로잡았다"면서 "그 누구도 쉽게 엄두 내지 못했던 목숨을 건 결단이 있었기에 군이 정치에 개입해 국가와 국민 위에 군림하는 불행한 역사가 반복되지 않을 수 있었다"고 강조했다.


또 이 대통령은 "금융실명제와 부동산실명제를 도입해 투명한 시장경제의 토대를 마련했고 고위공직자 재산공개를 통해 우리 사회를 지배하던 검은 유착의 사슬을 끊어냈다"면서 "지방자치제 전면 실시를 통해 전국에 민주주의의 씨앗을 심고 조선총독부 건물을 철거하며 깊은 상처를 치유하고 자존을 높였다"고 설명했다.


그러면서 "개혁이 혁명보다 어렵다던 김영삼 정부는 대한민국을 국민소득 1만 달러의 경제 강국으로 도약시켰고 민주주의와 시장경제 두 축이 조화를 이루는 현대 국가의 기틀을 세웠다"고 부연했다.


김 전 대통령의 좌우명으로 알려진 사자성어 '대도무문(大道無門·바른길에는 거칠 것이 없다)'을 언급한 이 대통령은 "이제 우리는 대통령님의 발자취를 따라 자유와 정의, 평화의 가치를 지키며 더 나은 민주주의의 길로 나아가고 있다"며 "그곳에서 늘 우리의 길잡이가 되어달라"고 추도사를 마무리했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

