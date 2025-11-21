본문 바로가기
파주시, '수도권매립지 직매립 금지'에도 "폐기물 대란 없을 것"

이종구기자

입력2025.11.21 09:41

파주시, '전량 소각' 선진적 처리 체계 완비
2002년부터 소각 중심 폐기물 처리 체계 구축
연간 7만t 자체 처리 능력 완비

경기 파주시는 2026년부터 본격 시행되는 '수도권매립지 생활폐기물 직매립 금지' 정책과 관련해 파주시는 생활폐기물을 전량 소각 처리하고 있어 정책 시행에 따른 이른바 '폐기물 대란'이 발생할 우려가 없다고 21일 밝혔다.

파주시, '수도권매립지 직매립 금지'에도 "폐기물 대란 없을 것" 파주시환경관리센터 전경. 파주시 제공
파주시는 현재 탄현면 환경관리센터 내 광역소각시설, 운정 환경관리센터 내 소각장 등 두 곳에 소각시설을 보유하고 있다. 두 곳의 하루 최대 폐기물 처리 용량은 각각 200t과 90t으로, 이를 통해 파주시가 자체적으로 처리하는 생활폐기물의 총량은 연간 7만t 에 이른다.


시는 지난 2002년부터 소각 중심의 폐기물 처리 체계를 구축하고, 소각 후 발생하는 잔재물을 처리하기 위한 2만8370㎡ 규모의 자체 소각재 매립시설도 함께 운영하고 있다. 관내에서 발생하는 모든 폐기물에 대한 자체적인 처리능력을 완비한 상태인 만큼 정부의 이번 '직매립 금지' 방침에 영향을 받을 가능성이 없을 뿐 아니라, 수도권매립지 반입 제한에 따른 폐기물 대란 우려 또한 기우에 가깝다는 것이 시의 입장이다.


더욱이 파주시는 기존 소각시설의 노후화에 따른 처리능력 저하에 대비하고, 중장기적으로 더욱더 안정적이고 자립적인 폐기물 처리 체계를 확립하기 위해 하루 700t 규모의 광역 소각시설 구축을 추진하고 있다. 현재 해당 사업은 기후에너지환경부와 전략영향평가 본안을 협의 중에 있으며, 2031년 준공을 목표로 차질 없이 진행 중이다.


김경일 파주시장은 "파주시는 이미 직매립을 하지 않는 선진적 처리 체계를 갖추고 있어 직매립 금지 정책의 직접적 영향은 사실상 없다"며 "앞으로 추진될 신규 소각시설 건립은 무엇보다 주민들과의 긴밀한 소통을 바탕으로 투명하게 진행할 예정으로, 시민이 체감할 수 있는 '지속 가능한 자원순환 도시 파주'를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

