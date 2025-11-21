고창 운곡습지, 생태관광지 평가 8년 연속 ‘최우수’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

토요장터·생태밥상 등 다채 프로그램 운영

전북 고창군이 운곡람사르습지가 2025년 전북도 주관 생태관광지 시·군 평가에서 8년 연속 최우수 등급을 받았다.

고창군이 운곡람사르습지가 2025년 전북도 주관 생태관광지 시·군 평가에서 8년 연속 최우수 등급을 받았다. 고창군 제공

AD

21일 군에 따르면 운곡람사르습지는 생태관광지 부문 S등급을 받았으며, 삼천리길·천리길 부문에서도 군이 S등급을 획득했다.

군은 주민협의체인 고창군생태관광주민사회적협동조합과 함께 토요장터, 생태밥상, 습지생태교육, 마을할머니 해설사, 반딧불이 여행 등 다양한 프로그램을 운영하며 생태관광 활성화와 주민 소득 창출에 힘쓰고 있다.

특히 올해에는 사진공모전, 사진전시회, 습지 방문 인증 SNS 이벤트 등 색다른 프로그램을 통해 운곡습지의 아름다움을 알리고 보전 인식을 높였다.

군은 지난 2015년부터 탐방로 정비, 개울 복원, 생태공원 및 생태놀이터 조성, 생태마을 조성 등 체계적인 생태관광 기반 구축사업을 추진해왔다. 이와 함께 운곡람사르습지센터 신축과 국가생태탐방로 신설이 예정돼 있어 탐방객들의 기대를 모으고 있다.

이번 평가는 지난 5월 23일부터 6월 12일까지 도내 12개 시군 생태관광지와 삼천리길·천리길 14개소를 대상으로 진행됐다. 평가는 생태관광지와 삼천리길에 대해 '24년 실적과 향후 추진계획을 기준으로 진행됐으며, 자원우수성, 시장성, 주체성, 공통지표 등 4개 분야 11개 항목이 포함됐다.





AD

최순필 군 세계유산과장은 "운곡람사르습지가 8년 연속 최우수 등급을 받으며 대표적인 생태관광지로 자리매김하게 돼 뜻깊다"며 "앞으로도 주민과 함께 지속가능한 생태관광 프로그램을 확대해 생태·문화·경제가 함께 성장하는 관광지로 발전시키겠다"고 말했다.





호남취재본부 표영길 pyo7480@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>