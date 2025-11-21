한솔로지틱스, 글로벌 스탠더드 경영대상서 '안전경영대상'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인적·물적 위험에 체계적으로 대응 평가

한솔로지스틱스는 한국경영인증원과 글로벌경영위원회가 주최한 제24회 글로벌 스탠더드 경영대상에서 '안전경영대상'을 받았다고 20일 밝혔다.

(사진 왼쪽부터) 황용우 한국환경경영학회 회장과 고정한 한솔로지스틱스 대표가 기념 사진을 촬영하고 있다. 한솔홀딩스

AD

한국경영인증원(KMR)이 주관하는 글로벌 스탠더드 경영대상은 그린경영·품질경영·안전경영·탄소중립경영·상생경영 등 8개의 테마에서 경영 성과와 수행 실적이 우수한 기업 및 기관 단체를 발굴해 수여하는 상이다. 이중 안전경영대상은 생산 과정과 서비스 과정에서 발생할 수 있는 인적·물적 위험에 체계적으로 대응하고, 산업재해 발생 시 피해를 최소화할 수 있는 운영 역량을 갖춘 기업에 수여된다.

한솔로지스틱스는 2022년 물류 업계 최초로 ISO 45001 안전보건경영시스템 인증을 획득한 이후, 최고안전책임자(CSO)를 중심으로 안전보건 체계를 고도화해왔다. ▲산업안전보건위원회 운영 ▲경영진 안전 투어 ▲협력사 안전교육 지원 등 경영진과 현장 조직 간 협업 체계를 구축해 물류 현장의 안전 수준을 강화하고 있다.

인공지능(AI) 센서를 활용한 지게차 충돌 방지 시스템, 출입 통제 레이더 관제, 추락 방지 시설 등 현장 특성에 맞춘 안전설비도 선제적으로 도입했다. 자동심장충격기(AED) 보급, 스마트 에어백·보디캠 적용, 근로자 건강증진 프로그램 운영 등 근로자의 안전과 건강 보호 활동도 병행하고 있다.





AD

한솔로지스틱스 관계자는 "물류산업은 예측하기 어려운 인적·물적 위험이 상존하는 분야로 이번 수상은 물류 현장 특성에 최적화한 안전 경영 체계를 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 사고 없는 물류 환경 구현을 목표로 안전 경영 문화를 확산시켜 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>