대장동 ‘항소 포기’ 관여 박철우 "저에 대한 정확하지 않은 내용 퍼져"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신임 서울중앙지검장 첫 출근서 "檢 구성원 반발 충분히 이해"

항소 포기 입장 질문엔 "이해·공감한다고 하지 않았느냐" 즉답 피해

박철우 신임 서울중앙지검장이 21일 서울 서초구 서울중앙지방검찰청으로 첫 출근길에 취재진 질문에 답변하고 있다.

AD

대장동 개발 비리 사건 '항소 포기' 과정에 개입한 박철우 신임 서울중앙지검장이 "저에 대해 정확하지 않은 내용이 많이 퍼져있다"고 밝혔다. 다만 박 지검장은 어떤 부분에서 정확하지 않은 내용이 퍼져있는지에 대해서는 구체적으로 설명하지 않았다.

박 지검장은 21일 오전 첫 출근길에 기자들과 만나 '항소 포기 사태 당사자의 지검장 부임에 대해 직원들의 반발 목소리가 있는데, 조직 안정화를 위해 어떤 점을 노력하겠느냐'는 질의에 "이번에 검찰 구성원들께서 반발하는 점은 충분히 이해한다"며 "조직 안정화를 위해 최선을 다하고 다양한 의견을 많이 듣고 존중하겠다"고 답했다.

'(검찰 구성원의 반발을) 충분히 공감한다면 입장을 말해줘야 하는 게 아니냐'는 질문에는 "이해하고 공감한다고 하지 않았습니까"라며 다소 신경질적인 반응을 보이기도 했다. '항소 포기가 적절했다고 보느냐'는 질의엔 "거기에 대해서 언급하는 것은 적절하지 않다"고 했다.

대장동 범죄 수익과 관련해 중앙지검 차원에서 어떻게 대응할 것이냐는 질문에는 "오늘 담당 부서의 보고도 받고 같이 연구해보고 최선을 다하겠다"고 원론적인 답변만 내놨다.

여당에서 항소 포기에 대한 입장을 낸 검사들에 대해 징계해야 한다는 주장을 펼치고 있는 것에 대해서는 "검찰 구성원이 반발하는 그 정서에 대해서는 정치권에서도 좀 널리 이해해주셨으면 하는 게 제 소망이다"라고 밝혔다.

그러면서 "(신임 지검장으로) 막중한 책임감을 느낀다"며 "검찰에 대한 국민의 신뢰 회복과 검찰 구성원의 사기 진작 모두 시급한 이 시기에 중책을 맡게 돼 어깨가 너무 무겁다. 중앙지검 구성원 모두가 검찰 본연의 업무 집중할 수 있게끔 조직 안정화에 최선 다하겠다"고 했다.

검찰청 폐지에 대해서 동의하느냐는 질문에는 "여기까지만 하자"며 말을 아꼈다.





AD

대검찰청 반부패부장이던 박 지검장은 대장동 사건과 관련해 '항소하겠다'는 중앙지검 수사·공판팀에 '재검토' 지휘를 한 것으로 알려져 있다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>