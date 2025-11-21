본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세

김대현기자

입력2025.11.21 09:29

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

AI 거품 우려에 SK하이닉스 9% 급락
양호한 美고용지표에 금리인하 기대도 주춤

미국 기준금리 동결 가능성 및 인공지능(AI) 거품 우려 등으로 21일 코스피지수가 장 초반 3800대까지 밀려나며 급락했다. 특히 반도체·전력기기 등 AI 관련주 중심으로 매도세가 이어지고 있다.


21일 오전 9시5분 기준 코스피지수는 전날 대비 163.98포인트(4.09%) 내린 3840.87에 거래됐다. 이날 지수는 96.15포인트(2.40%) 내린 3908.70으로 출발한 후 낙폭을 급격히 확대하며 장 초반 3830대까지 무너지기도 했다. 외국인이 4596억원어치를 대량 매도했고, 기관과 개인은 각각 1619억원, 2885억원어치를 사들였다.

코스피 4.1% 하락…코스닥도 3.3% 약세
코스피, 장 초반 4%대 폭락해 3800대…코스닥도 약세 코스피가 하락 출발해 3800대로 밀려난 21일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피 지수가 표시돼 있다. 연합뉴스
AD

업종별로 보면 전기전자(-6.13%), 기계장비(-4.80%), 제조(-4.76%), 의료정밀기기(-4.47%) 등 대부분 업종이 큰 폭의 하락세를 나타냈다.


시가총액 상위 종목 중에선 SK하이닉스(-9.11%), SK스퀘어(-9.20%), 두산에너빌리티(-5.92%), 한화에어로스페이스(-5.57%), 삼성전자우(-5.03%), 삼성전자(-4.77%), 한화오션(-4.32%), HD현대중공업(-4.29%), 삼성물산(-3.79%), LG에너지솔루션(-3.85%), HD한국조선해양(-3.23%), 현대차(-2.10%), NAVER(-1.95%), 삼성생명(-1.42%), KB금융(-1.16%) 등이 일제히 하락했다.


코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 29.47포인트(3.30%) 내린 862.47을 기록했다. 이날 지수는 24.49포인트(2.75%) 내린 867.45로 출발한 후 낙폭을 키웠다. 기관과 개인은 각각 33억원, 509억원어치를 팔아치웠다. 외국인이 554억원어치를 순매수했다.


시가총액 상위 종목 중에선 이오테크닉스(-8.36%), 원익IPS(-6.57%), 삼천당제약(-5.80%), 레인보우로보틱스(-5.50%), 에코프로비엠(-5.03%), 에코프로(-4.81%), 올릭스(-4.20%), 리노공업(-4.30%), HLB(-3.67%), 알테오젠(-3.23%), 에이비엘바이오(-2.82%) 등 대부분 종목이 떨어졌다.

뉴욕 증시도 하락 마감…엔비디아, 호실적에도 3%대↓

앞서 20일(현지시간) 뉴욕 주식시장 3대 지수도 일제히 하락 마감했다. 전날 공개된 엔비디아의 깜짝 실적에 상승 출발했지만, 예상보다 양호한 고용지표로 12월 기준금리 인하 기대가 약화하자 기술주 중심의 차익실현이 이어졌다. 엔비디아 주가는 장 초반 5% 넘게 치솟았다가 이후 반락해 3.15% 하락 마감했다. AMD와 브로드컴은 각각 7.84%, 2.14% 내렸다.


임정은 KB증권 연구원은 "엔비디아 호실적으로 AI 고평가 논란이 진화되는 듯했지만, 거품 가능성이 다시 고개를 들며 기술주 중심의 매도가 심화됐다"며 "또한 리사 쿡 미 연방준비제도(Fed) 이사가 '현재 여러 자산 가격 고평가 및 급락 가능성이 커졌다'고 발언해 불안심리를 증폭했다"고 설명했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

나정환 NH투자증권 연구원은 "금리 인하 기대감 축소와 맞물려 AI 거품 논란으로 미 반도체주가 다시 크게 하락했다"면서도 "AI 인프라 산업에 대한 매수 관점은 여전히 유효하다. 내년에도 단기적 조정 구간을 거칠 수 있지만, AI 산업 성장 흐름은 이어질 것"이라고 덧붙였다.




김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기