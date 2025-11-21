본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

강원도, '영은사 석조비로자나삼불좌상' 등 5건 신규 문화유산 지정 고시

이종구기자

입력2025.11.21 09:28

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

강원도,유형문화유산 4건·문화유산자료 1건 신규 지정
도, 역사문화 고유성 담고 있는 신규 국가유산 발굴 지속 추진

강원특별자치도(도지사 김진태)는 21일 도 유형문화유산 4건과 문화유산자료 1건을 신규 지정 고시한다고 밝혔다.

강원도, '영은사 석조비로자나삼불좌상' 등 5건 신규 문화유산 지정 고시 강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공
AD

이번에 지정된 문화유산은 유형문화유산 4건과 문화유산자료 1건이다.


이번에 유형문화유산으로 지정된 삼척 영은사 석조비로자나삼불좌상은 1811년 조성된 것으로 추정되며, 본존 비로자나불과 약사불, 아미타불로 구성된 중대형의 석불좌상이다. 경주 불석으로 제작되었으며 뛰어난 조각 수법이 돋보인다.


또한, 삼척 신흥사 석조석가여래삼존좌상은 1674년 조성된 것으로 추정되며, 17세기 후반 불석 조각에 뛰어난 역량을 보인 조각승 승호(勝湖)의 초기 작품 연구에 중요한 단서를 제공한다는 점에서 가치를 인정받았다.


흥선대원군 이하응 간찰 및 제문은 흥선대원군이 정치적 실각 직후인 1874년에서 1877년 사이에 직접 작성한 고문서로, 당시 흥선대원군의 심리 상태와 국내외 정세를 구체적으로 파악할 수 있어 시대별 서체 연구의 중요한 자료로 평가된다.


박시형 교지 일괄은 15세기 강릉박씨 인물인 박시형에게 교부된 백패 교지 1점과 고신 교지 6점 총 7점으로 구성되어 있다. 특히 15세기 백패 교지는 현존 실물이 희소하여 사료적 가치가 매우 높다.


문화유산자료로 지정된 삼척 감로사 원당도는 민화 형태로 조성되었으며, 화기를 통해 조성 시기, 봉안 장소, 화사 등을 알 수 있는 귀한 사례로 같은 유형 작품의 제작 시기 추정 기준이 된다는 점에서 중요한 의미를 지닌다.


이번 신규 지정을 통해 강원특별자치도는 국가지정 213건, 도지정 475건, 등록 56건 등 총 744건의 국가유산을 보유하게 됐다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정연길 강원특별자치도 문화체육국장은 "강원지역의 역사와 문화를 담고 있는 국가유산을 지속적으로 발굴하여 미래 세대에 그 가치를 전달할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기