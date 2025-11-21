[특징주]비츠로넥스텍, 코스닥 데뷔 첫날 '따블'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

첨단과학 응용 산업 기업 비츠로넥스텍이 코스닥 상장 첫날 '따블(공모가 대비 2배)'을 기록했다.

21일 9시 22분 기준 비츠로넥스텍 주가는 공모가(6900원) 대비 183.48% 오른 1만9560원을 나타내고 있다. 주가는 1만2500원으로 출발한 뒤 상승폭을 키워 장중 한때 2만350원까지 치솟기도 했다.

비츠로넥스텍은 2016년 비츠로테크 특수사업부에서 물적 분할 후 설립된 국내 유일의 액체로켓엔진 전문기업이다. 우주항공, 플라즈마, 핵융합, 가속기 등 첨단과학 응용 분야를 핵심 사업으로 영위하고 있다.

2012년부터 누리호에 엔진 부품을 공급해 왔으며, 우주항공 분야에서는 정부 로드맵에 맞춰 차세대 발사체 엔진 개발을 가속화하고 있다. 2032년까지 달 탐사용 고출력 엔진을 완성해 사업 연속성을 확보할 계획이다.





앞선 기관 투자자 대상 수요예측에 국내·외 기관 총 2239곳이 참여해 1015.93대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 밴드 상단인 6900원으로 확정됐다.

