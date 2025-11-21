본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김용민 "검사장 고발, 사전에 정성호·지도부와 소통…뒷감당 잘할 수 있다"

나주석기자

입력2025.11.21 09:25

시계아이콘01분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

검사장 고발과 관련해 사전 소통 부재 해명
사전에 법무부 장관, 원내지도부와 소통
"더 적극적으로 설명할 것"

김용민 더불어민주당 의원은 '범여권 법제사법위원회 위원들이 검사장 18명 고발' 건과 관련해 원내지도부에 사전 상의했다고 주장했다. 소통 부족 지적에 대해선 원내지도부와 '소통을 더 잘하겠다'면서, 고발 건과 관련해 '뒷감당'을 잘할 수 있다고 했다.


김 의원은 21일 SBS 라디오 인터뷰에서 원내지도부와 민주당 법사위원 사이의 불협화음 논란과 관련해 입장을 밝혔다. 그는 '사전 협의가 없었냐'는 질문에 "자꾸 여당 내에 파열음이 있는 것처럼 보도하는데 제가 또 기름을 얹을 필요는 없다"며 "결론적으로는 당과 원내가 더 잘 소통하겠다는 말씀을 드린다"고 말했다.


다만 김 의원은 '소통이 없었다'는 지적에 대해서는 반박했다. 그는 "지난 12일에 저희가 법사위가 있었는데 장관(정성호 법무부 장관)과 소통했다"며 "장관에 경찰에 수사하게 해야 해 고발하겠다는 취지로 질문을 했고, 장관은 고발하면 적극적으로 협력하겠다는 취지로 답했다"고 소개했다.


김용민 "검사장 고발, 사전에 정성호·지도부와 소통…뒷감당 잘할 수 있다" 연합뉴스
AD

이어 "지난 14일에 법사위에서 기자회견을 했는데 그때 이미 경찰에 고발하겠다고 밝혔다"며 "갑자기 한 게 아니라 충분히 사전에 얘기를 해왔다"고 설명했다. 김 의원은 "원내와도 소통할 때 이 문제를 우리가 법사위는 고발할 예정이라는 걸 얘기를 했다"며 "원내가 너무 많은 사안을 다루다 보니까 이것을 진지하게 듣거나 기억하지 못하셨을 가능성은 있다"고 했다. 그는 "더 적극적으로 설명을 해야 했지 않았느냐는 지적을 한다면 저희가 겸허하게 받아들이지만, 소통이 없지는 않았다"고 부연했다.


앞서 김 원내대표는 지난 19일 여권 법사위원 등이 대장동 사건 항소 포기 결정에 반발하는 집단 성명에 이름을 올린 검사장들을 국가공무원법 위반 혐의로 고발한 것과 관련해 "그렇게 민감한 건 법무부와 소통하면서 일사불란하게 추진해야 한다. 협의했어야 하는 것 아니냐"며 "뒷감당은 거기(법사위)서 해야 할 것"이라고 비판했다. 민주당 내에서는 이번 고발 건으로 인해 국정조사 계획 등에도 차질이 빚어질 수 있다는 지적이 나오고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 의원은 '뒷감당' 발언과 관련해 "원내와 더 잘 소통하고 앞으로 상의를 더 많이 하겠다"며 "뒷감당 잘 할 수 있다. 그 부분은 걱정 안 해도 된다"고 덧붙였다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

10:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기