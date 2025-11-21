키크, 한남동에 두 번째 플래그십 스토어 오픈

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에어테크 기반 제품 전시 및 시즌 신제품 공개

라이프스타일 테크 브랜드 '키크(keek)'를 운영하는 커버써먼은 서울 성수동에 이어 한남동에 두 번째 플래그십 스토어를 정식 오픈했다고 21일 밝혔다.

지난 8월 성수에 첫 플래그십 스토어를 선보인 키크는 오픈 이후 주요 제품의 판매 성과가 꾸준히 늘었다. 대표 제품인 목베개·후디 결합형 '필로우디(Pillowdy)'가 누적 판매량 10만 장을 돌파하는 등 브랜드의 성장세를 입증했다. 이에 키크는 한남점을 메인 거점으로 삼아 오프라인 확장을 본격화하고 브랜드 경험을 한층 강화할 계획이다.

키크 한남동 플래그십 스토어

이번 한남점은 '숨쉬는 공간'이 콘셉트다. 매장에는 필로우디를 비롯해 넥쿠션, 바라클라바, 반려동물용 하네스 등 자체 개발 기술 '에어테크(Air Tech)' 기반의 다양한 제품들이 전시됐다.

특히 매장 2층에는 공기의 주입·배출에 따라 형태가 변하는 '에어 소파(Air Sofa)' 조형물이 설치돼 있어, 에어테크 기술의 원리를 직관적으로 전달한다.

키크는 중국·일본 등 글로벌 여행객들에게 인기 있는 라이프스타일 명소인 한남동의 특성에 맞춰 다국어 안내, 현장 프로모터 운영 등 맞춤 서비스를 마련해 해외 고객과의 접점을 넓혀갈 방침이다.





이재호 커버써먼 대표는 "한남 스토어는 키크의 정체성과 비전을 온전히 담아낸 공간"이라며 "앞으로도 주요 상권을 중심으로 오프라인 네트워크를 확장해 브랜드 인지도와 고객 경험을 강화해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

