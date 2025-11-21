신임 지도부 선출 앞둔 조국혁신당

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23일 충북 청주서 전당대회

조국혁신당이 오는 23일 충북 청주에서 전국당원대회를 열고 당 대표 등 지도부를 새로 뽑는다.

조국혁신당 조국 전 비상대책위원장이 이달 11일 서울 여의도 국회에서 열린 조국혁신당 전국당원대회 출발식에서 발언하고 있다. 연합뉴스

혁신당은 21일부터 사흘간 일반당원(70%)과 대의원(30%) 온라인 투표로 당대표와 최고위원 2명을 각각 선출한다. 당 대표에 단독 후보로 출마한 조국 전 비상대책위원장은 당선이 확실시된다.

조 전 비대위원장은 전날 사회관계망서비스(SNS)에 '혁신당은 다르다'라는 글귀가 적힌 게시물을 올렸다. 조 전 비대위원장은 더불어민주당과의 '합당설'에 선을 그으며 '자강론'을 강조하고 있다.

조 전 비대위원장은 당선 직후 지방선거기획단을 구성할 계획이다.





관심의 대상은 신임 최고위원이다. 혁신당은 신임 최고위원 3명 가운데 2명을 선출하고, 신임 당대표가 남은 1명을 지명한다. 최고위원 선거에는 (가나다 순) 신장식 의원, 임형택 전북 익산시 공동지역위원장, 정경호 전 한국로슈 노조위원장, 정춘생 의원 등 총 4명이 출마했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

