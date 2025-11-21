본문 바로가기
충남 맛집·카페, '2025 블루리본 서부내륙권 미식자원' 선정

충청취재본부 이병렬기자

입력2025.11.21 09:11

충남문화관광재단, 공주·천안·논산 등 8개 시군 대표 미식자원 확정…블루리본 홈페이지·네이버 지도 연계 홍보 강화

충남 맛집·카페, '2025 블루리본 서부내륙권 미식자원' 선정
충남도 내 맛집·카페·주점 36곳이 '2025 블루리본 서부내륙권 대표 미식자원'으로 최종 선정됐다.


충남문화관광재단은 블루리본 서베이와 협업해 서부내륙권 미식벨트를 구축하고 전국 단위 홍보에 나선다.


재단은 '서부내륙권 광역협력 미식자원 발굴사업'을 통해 충남권 36개소가 '2025 블루리본 선정 서부내륙권 대표 미식자원'으로 선정됐다고 21일 밝혔다.


이 사업은 '2025 서부내륙권 관광진흥사업'의 핵심 과제로, 충남·세종·전북 등 서부내륙권 3개 지역의 미식자원을 체계적으로 분류·브랜드화해 하나의 미식벨트로 조성하는 것이 목표다.


재단은 블루리본 서베이(BR미디어)와 협력해 일반식당, 카페·베이커리, 주점, 지역 특산 체험형 식음공간인 '그린' 등 총 36개 업소를 대표 미식자원으로 선정했다.


평가는 소셜미디어·온라인 리뷰 기반의 1차 후보군 도출과 19인 심사위원단의 현장 평가로 이뤄졌다.


충남 권역별 선정 업소는 ▲공주시 5곳 ▲천안시 8곳 ▲논산시 6곳 ▲계룡시 2곳 ▲금산군 3곳 ▲부여군 2곳 ▲예산군 7곳 ▲청양군 3곳 등이다.


재단은 블루리본 공식 홈페이지 내 '서부내륙권 전용 미식 홍보관'을 개설하고, 선정 업소에 인증 스티커 부착 및 네이버 지도 등록을 지원해 방문을 확대할 계획이다. 재단 홈페이지에서도 전체 선정업체를 지도 기반으로 확인할 수 있다.


이기진 대표이사는 "신뢰도 높은 미식 평가 기준을 적용해 지역 음식문화의 경쟁력을 강화했다"며 "서부내륙권 전체가 지속 가능한 미식관광지로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.




충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr
