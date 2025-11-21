카카오뱅크, 한국ESG기준원 평가 'A등급' 2년 연속 획득

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2024년에 이어 환경·사회·지배구조 세 부문 모두 A등급

지난 9일 MSCI ESG 평가 최고 등급인 'AAA' 확보

카카오뱅크가 지난해에 이어 올해에도 한국ESG기준원 평가 'A등급'을 2년 연속 받았다고 21일 밝혔다.

한국ESG기준원은 국내 주요 ESG 평가 기관 중 하나로, 2011년부터 매년 국내 상장기업의 지속가능한 성장을 환경·사회·지배구조 세 가지 부문으로 나누어 평가하고 있다. 카카오뱅크는 2022년부터 한국ESG기준원의 평가를 받아왔으며, 2024년과 마찬가지로 세 부문에서 모두 A등급을 획득해 통합 A등급을 획득했다.

'환경 부문'에서는 TCFD(기후관련 재무정보공개 협의체) 기준에 따라 탄소배출 감축 계획을 세우고, 2045년까지 온실가스 순배출량을 0으로 만들겠다는 '넷제로(Net Zero)' 로드맵을 국내 인터넷전문은행 최초로 수립했다는 점에서 높은 평가를 받았다.

'사회 부문'에서는 2024년 업계 최초로 ISO 45001(안전보건경영시스템 국제표준) 인증을 획득해 전 사업장의 근무환경 안정성을 입증한 점, 관련 전문 조직을 바탕으로 금융소비자보호 및 정보보호를 위해 노력한 점이 좋은 점수로 이어졌다.

'지배구조 부문'에서는 다양성과 전문성을 갖춘 이사회를 구성하고 사외이사회의 독립성을 유지하며, 전담지원조직인 이사회사무국을 설치해 관련 지원 체계를 마련한 부분에서 긍정적인 평가가 있었다.

앞서 카카오뱅크는 대표 글로벌 ESG 평가사인 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI)이 지난 9일 발표한 'MSCI ESG 평가'에서도 최고 등급인 'AAA'를 획득했다. 국내 인터넷전문은행 중 MSCI ESG 평가를 받는 곳은 카카오뱅크가 유일하다.





카카오뱅크는 "2년 연속 ESG평가 A등급을 받은 것은 ESG를 핵심 가치로 삼고 꾸준히 노력해온 결과인 것 같다"며 "앞으로도 지속가능경영을 실천하고, 포용금융 강화에 더욱 힘쓸 것"이라고 전했다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

