넥서스이엔엠 "송지효 부친 회사 채무불이행 주장 메일, 범죄행위"

이이슬기자

입력2025.11.21 09:07

넥서스이엔엠 "송지효 부친 회사 채무불이행 주장 메일, 범죄행위" 송지효. 넥서스 파마 제공
넥서스이엔엠이 소속 배우 송지효 부친을 둘러싼 의혹을 제기하며 현수막 시안까지 포함한 메일이 회사로 전달된 데 대해 "명백한 범죄행위"라며 강경 대응 방침을 밝혔다.


21일 넥서스이엔엠의 법률대리인 법무법인 남산은 공식 입장문을 통해 "최근 송지효 씨 부친이 운영하는 회사가 채무불이행 상태라는 의혹을 제기하는 메일을 수신했다"며 "메일에는 '유명 연예인 부모, TV에서는 여객선 사업으로 유명!'이라는 문구가 담긴 현수막 시안과 질의서가 첨부돼 있었다"고 밝혔다.


법률대리인 측은 이 같은 현수막 시안 전송이 단순 질의를 넘어 실제로 회사 앞에 현수막을 게시해 소속 배우의 명예를 훼손하고 정상적인 영업활동을 방해하려는 의도로 해석될 수 있다며 "이는 사회통념상 용인할 수 없는 수준의 범죄행위"라고 강조했다.


이어 "정당한 목적을 위한 상당한 수단으로 보기 어려운 해악의 고지는 처벌 대상"이라며 "송지효 씨의 부친이 아닌 넥서스이엔엠을 대상으로 이 같은 자료를 발송한 행위는 협박에 해당한다는 것이 당사의 판단"이라고 했다.


넥서스이엔엠은 향후 동일하거나 유사한 방식의 위법행위가 반복될 경우 형사고소와 손해배상청구 등 모든 법적 조치를 신속하고 엄정하게 행사할 방침이다. 소속사는 "소속 배우의 명예와 인격권, 회사의 정상적 활동을 침해하는 어떠한 협박·압박·부당 행위도 좌시하지 않을 것"이라며 "악의적 시도에는 단호히 대응할 것"이라고 밝혔다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

