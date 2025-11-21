청양군, 고향사랑기부금 3억 돌파… 3년 연속 '기부 강군' 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3개월 만에 3억 원 달성… 2234명 참여해 청양 향한 '뜨거운 애정' 확인

탁구부·경로당 급식·호우피해 복구 등 맞춤형 지정 기부 '효자 역할'



청양군청 전경

AD

충남 청양군이 올해 고향사랑기부금 모금액 3억 원을 돌파하며 3년 연속 기부금 3억 원 초과라는 기록을 세웠다. 단기간에 목표를 돌파한 데는 지역 맞춤형 지정 기부 사업과 전국 기부자들의 두터운 신뢰가 결정적이었다는 평가다.

청양군은 올해 고향사랑기부금 모금액이 3억 원을 넘어섰다고 21일 밝혔다.

군에 따르면 지난 8월 2억 원을 달성한 이후 불과 3개월 만에 추가 1억 원을 모으며 빠른 증가세를 보였으며, 총 2234명의 기부자가 참여했다.

군은 이같은 결과는 청양을 향한 지속적인 관심과 신뢰가 반영된 결과라고 설명했다.

특히 정산·초·중·고 탁구부 지원, 경로당 무상급식, 호우피해 복구 등 2025년 지정 기부 사업들이 기부자들의 큰 호응을 얻으며 모금 확대에 주요 역할을 했다.

군은 이번 성과로 3년 연속 고향사랑기부금 3억 원 초과 달성이라는 의미 있는 기록을 세웠다.

군은 이를 통해 지역경제 활성화는 물론 나눔 문화 확산에 기여하고 있음을 다시 한 번 입증했다고 밝혔다.

김돈곤 군수는 "3년 연속 3억 원 돌파는 고향을 사랑하는 많은 분들의 따뜻한 마음이 모여 이뤄낸 결과"라며 "소중한 기부금은 청양의 미래와 군민 행복 증진을 위한 사업에 효율적으로 사용하겠다"고 말했다.

한편 청양군은 지난 18일 열린 '고향사랑기부제 답례품 선정위원회'에서 2026년 신규 답례품 4종을 추가 선정, 칠갑산 NH호텔 숙박 할인권 등이 포함됐다.





AD

군은 앞으로도 다양한 홍보와 참여 기회를 마련해 기부자가 지역 발전에 직접 참여하고 보람을 느낄 수 있도록 한다는 계획이다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>