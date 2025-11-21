본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"태국이 전쟁 시작"…미스 틴 캄보디아 눈물 호소에 태국 '발칵'

윤슬기기자

입력2025.11.21 09:06

시계아이콘00분 59초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

태국-캄보디아 긴장 속
미인대회 우승자 '태국 비판' 발언
"애국발언"vs"부적절 언급" 양국 여론 충돌

캄보디아와 태국의 긴장이 이어지는 가운데 미스 틴(Teen) 캄보디아 우승자가 소감에서 "태국이 갈등을 촉발했다"고 언급해 논란이 확산하고 있다. 양국 관계가 민감한 상황 속 미인대회 무대에서 정치적인 발언이 나오면서 파장이 커지는 모습이다.


"태국이 전쟁 시작"…미스 틴 캄보디아 눈물 호소에 태국 '발칵' 미스 틴(Teen) 캄보디아로 선발된 추리 라오르후르스. 태국 매체 뤼양 라오 차오니 보도화면
AD

20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 "추리 라오르후르스가 미스 틴 캄보디아 선발 직후 '태국이 전쟁을 시작했다'고 주장해 온라인상에서 양국 누리꾼 간 공방이 이어지고 있다"고 보도했다.


전날 라오르후르스는 미스 틴 캄보디아에 선정됐다. 그는 소감 무대에서 캄보디아 국기를 든 채 캄보디아 공용어인 크메르어로 발언을 시작했다. 그는 눈물을 보이며 태국에 억류된 군인 18명의 송환을 요청했다. 또 "캄보디아와 태국은 늘 평화롭게 지냈지만, 지금은 태국이 전쟁을 시작해 그 평화가 끝났다"며 "우리는 싸움을 원하지 않는다. 우리는 이웃이자 인간이며 안전과 미래를 누릴 권리가 있다"고 말했다. 이 영상은 대회 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 게시됐다.


영상이 공개되자 양국은 대조적인 반응은 보였다. 캄보디아에서는 '애국 발언'이라는 긍정론이 나왔지만, 태국에서는 미인대회에서 정치적 메시지를 내는 것이 부적절하다는 지적이 나왔다. 특히 태국 누리꾼들은 "태국이 전쟁을 시작했다"는 라오르후르스 발언을 두고 강하게 반발하고 있다.


양국은 지난 7월 하순 국경 지대에서 교전을 벌여 5일간 최소 48명의 사망자를 낸 바 있다. 최근 미국의 중재로 휴전에 합의했지만, 긴장 국면은 이어지고 있는 상황이다. 지난 10일 태국은 캄보디아가 최근 매설한 것으로 추정되는 지뢰가 자국 군인 2명을 다치게 했다는 이유로 휴전 이행을 중단하고 억류 중인 캄보디아 군인 18명의 송환 절차도 보류했다. 이후 양측은 상대방이 먼저 발포했다고 주장하며 국경 지역 충돌이 이어지고 있다.


라오르후르스의 발언에 대해 태국 정부나 대회 조직위원회는 아직 공식 입장을 내놓지 않은 것으로 전해졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

한편 라오르후르스는 대회 전부터 '부유한 집안 배경 덕분에 매번 입상한다'는 비판에 시달려왔다고 캄보디아 매체크메르타임스는 전했다. 하지만 그는 "돈이 아니라 실력과 경험으로 경쟁한다"며 "재능이 있는 사람이 결국 당당하게 왕관을 얻는다"고 반박했다.




윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기