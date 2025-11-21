본문 바로가기
김포시, 2026년 본예산 1조7735억원 편성…"민생·복지 최우선"

이종구기자

입력2025.11.21 08:58

올해 대비 6.24% 증가

경기 김포시(시장 김병수)가 지난 17일 2026년 본예산안을 총 1조7735억원 규모로 편성해 김포시의회에 제출했다고 21일 밝혔다. 이번 예산안은 민생회복을 최우선에 두고 시민이 체감할 수 있는 사업에 재원을 집중했다.

김포시, 2026년 본예산 1조7735억원 편성…"민생·복지 최우선" 김포시청 전경. 김포시 제공
내년도 예산안은 올해 본예산 1조6693억원 대비 1042억원(6.24%) 증가한 1조7735억 원이다. 회계별로는 ▲일반회계 1조4959억원으로 378억원(2.59%) 증가했으며 ▲특별회계 2776억원으로 664억원(31.42%) 증가했다.


김포시는 한정된 재정여건에도 세출구조조정을 통해 예산의 효율성을 높이고 우선순위 중심으로 재원을 배분하는 재정운용 기조를 유지했다.


▲복지분야는 기초연금(1588억원), 영유아보육료(686억원), 생계급여(555억원), 아동수당(398억원), 부모급여(372억원), 장애인 활동지원급여(345억원), 주거급여(269억원), 노인장기요양 시설급여(188억원) 등 일반회계 전체 예산의 절반 수준인 46.8%, 7000억원을 편성해 의무지출이 지속 확대되는 상황에서도 필수 복지예산을 반영해 복지의 지속가능성 확보에 총력을 기울였다.


또한, 어르신들의 건강한 식생활을 지원하기 위해 경기도 최초로 추진 중인 '효드림밥상' 사업의 연속성을 위해 4억6000만원을 반영하고, 국가를 위해 헌신한 유공자들의 희생을 기리고 예우를 강화하기 위한 '보훈시설물 제작·설치'에 1억5000만원을 반영했다.


▲교육분야에서는 학교급식경비지원(205억원), 학교 교육경비 지원(50억원), 친환경 등 우수농산물 학교급식지원(32억원), 학교 교육프로그램 교육경비 지원(21억원), 학교급식 우수가공품 등 차액지원(9억원), 읍면동 평생학습센터 프로그램 운영(8억원), 학교우유급식지원(5억원) 등 403억 원을 편성하여 안전하고 질 높은 급식 제공, 학교 교육여건 개선, 지역 평생학습 활성화 등 전반적 교육 환경을 지원할 계획이다.


아울러, 김포시는 2025년 교육발전특구 선도지역으로 지정 후 높은 만족도를 보이고 있는 교육발전특구 관련 34개 사업에도 30억을 반영하여 지속적인 교육 혁신 기반을 강화할 예정이다.


▲도로분야에서는 수도권 제2순환 고속국도 하성IC 연계를 위해 시도12호선 도로확장공사(전류~원산)에 68억원을 투입하고, 특수상황지역지원사업으로 선정되어 추진 중인 애기봉~태산패밀리파크간 경관도로 개설사업에도 36억원을 투입했다. 최서북단 접경지역인 월곶면의 균형적인 발전을 도모하기 위해 추진 중인 해강안 일주도로(월곶중로3-8호선)에도 33억원을 투입하고, 인천광역시와 공동으로 추진중인 인천거첨도~약암리간 광역도로개설사업에도 260억원을 투입하였다.


아울러, 일산대교 통행료 부담 해소를 위한 시스템 구축비와 지원금 총 9억원도 반영해 시민 교통비 부담 완화에 기여할 예정이다.


▲ 교통분야에서는 시내버스 공공관리제 운영 지원(142억원), 운수업계 유류액 보전(100억원), 마을버스 재정지원(56억원), The 경기패스(90억원) 등을 편성하여 대중교통 인프라의 지속적 확충을 통해 시민이동 편의를 높이고 안정적이고 지속 가능한 교통체계를 구축하는 데 주력할 계획이다.


▲문화및관광분야에서는 중봉도서관 리모델링(54억원), 직장운동경기부 육성(32억원), 통합문화이용권(25억원), 애기봉 평화생태공원 운영(21억원), 솔터축구장 천연잔디 교체공사(20억원) 등 724억원을 편성하여 시민들의 문화 향유 기회를 확대하고 지역 관광 활성화 및 체육 인프라 개선 등 김포시민의 여가·문화 품질을 높이는 데 집중했다.


또한, 현존하는 최대 신석기 주거유적으로 평가되는 김포시 신안리 유적지 복원사업의 본격적인 추진을 위해 6차 발굴조사를 위한 감정평가비를 편성하여 향후 해당 부지를 매입하고, 김포시 역사·문화적 자원을 체계적으로 보존·계승하는 기반을 마련할 계획이다.


▲재난 및 안전분야에서는 노후 배수펌프장 배수펌프 교체(4.7억원), 재난 예·경보시스템 유지관리 및 서버교체(4.5억원), 쇄암방조제 보수(4억원), 안전표지 설치(3.5억원), 어린이보호구역 정비(3억원), 노인보호구역 개선사업(1.6억원), 김포 도시계획도로(한강소로1-260호선) 개설사업(운양동 초중통합학교 통학로 개설)(5천만원), 폭염 저감시설 및 침수 방지시설 설치(2600만원) 등을 편성하여 김포시 내 안전 취약요소를 선제적으로 개선하고, 재난 대응 역량 향상을 위한 기반을 구축할 것으로 기대된다.


한편, 김병수 김포시장은 "시민의 생활안정과 도시의 미래 경쟁력을 위한 꼭 필요한 분야에 재원을 집중하고, 김포시가 한 단계 더 성장하고, 시민 여러분이 일상에서 변화를 체감할 수 있도록 2026년 예산을 책임 있게 편성했다"라며 "앞으로도 재정을 효율적으로 운용하여 민생회복과 도시발전을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

